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14 Temmuz 2017
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TGF: “DARBELER İNSANLIK SUÇUDUR”

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, “15 Temmuz 2016 tarihinde halkımız tüm dünyaya tam anlamıyla bir demokrasi dersi vermiş ve ülkemizi adeta uçurumun kenarından çekip almıştır” dedi.
Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Genel Başkan Yılmaz Karaca, her darbenin bir insanlık suçu olduğunu vurguladı. TGF’nin açıklaması aynen şöyle:
“Bundan bir yıl önce, 15 Temmuz 2016’da, ülke ve toplum olarak tam anlamıyla bir kabusu yaşadık. FETÖ Terör Örgütü adına, sinsi ve sistemli bir hedef için gerçekleştirildiği belirlenen kanlı darbe girişimi, Türkiye’yi derinden sarsmış, kahraman halkımıza büyük acılar/travmalar yaşatmıştır. Ülkemiz üzerinde emelleri hiç bitmeyen dış güçlerin maşası olan hainler, TBMM’yi bombalayıp, savunmasız halkımızın üzerine ölüm kusmuş, yüzlerce vatandaşımızı şehit etmiş, binlerce insanımızı da yaralamış, ortalığı yakıp yıkmışlardır. 15 Temmuz, bu ülkenin tarihine geçen ve vatan hainliğinin en utanç verici örneğinin yaşandığı kahrolası bir darbe girişimidir. Biliyoruz ki, her darbe bir insanlık suçudur, her darbe halk düşmanlığıdır ve her darbe vatan hainliğidir. TGF olarak sebep olanları, bu hainliğe göz yumanları, destek verenleri, aktif olarak görev alanları, kurşun sıkanları, bomba atanları, kan kusanları, ekmeğini yiyip suyunu içtikleri ülkelerine ihanet edenleri bin kere lanetliyoruz. Tabii ki, hain bu darbeye karşı tarihi bir sınav vererek, onurlu bir direnç ortaya koyan Türk basınını ve onun yürekli mensuplarını da gönülden kutluyoruz. Güzel ülkemizi uçurumdan çekip alan Şehitlerimizi her daim rahmet ve minnetle anacak, Gazilerimize de her zaman şükran duymaya devam edeceğiz. Bu vesile ile önemle vurgulamak isteriz ki, birey hak ve özgürlüklerini koruyup kollayan en ideal yönetim biçimi; ancak çağdaş demokrasilerde mümkün olabilen demokrasilerdir. Darbeler ise demokrasilerin askıya alındığı, halkın adeta prangaya vurulduğu insanlık dışı uygulamaların yaşandığı acımasız süreçlerdir. Halkımızın tercihi de hep demokrasi ve cumhuriyetten yana olacaktır.”
(HABER MERKEZİ)

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