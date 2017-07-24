TGF: “24 TEMMUZ’LAR BAYRAM DEĞİLDİR”

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Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, “24 Temmuzun basında sansürün kaldırılışının yıldönümü” olması münasebetiyle yaptığı açıklamada, “Günümüzde sansür, maalesef dolaylı veya dolaysız biçimde sürüyor” diye konuştu.
TGF Genel Başkanı Karaca, günümüzde gerek genel olarak medyanın, gerekse gazetecilerin içinde bulunduğu zor şartlar ve basın özgürlüğünün önündeki engellerin tam anlamıyla kaldırılamaması nedeniyle ‘Basın Bayramı’ndan söz edilemeyeceğini vurguladı.