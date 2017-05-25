TEMA’DAN “KÖMÜR ÜZER” KAMPANYASI

Kömür santrallerinin gıda güvenliğine ve tarımsal üretime vereceği zararlara dikkat çekmek için Efeler Uğur Mumcu Parkı önünde stant açan TEMA Aydın İl Temsilciliği üyeleri vatandaşlara çağrıda bulunarak; “Fosil yakıtlar ve jeotermallere hayır, güneş ve rüzgar bize yeter.” dediler.

“TERMİKLERDEN ÇIKAN KÜL, ZEHİRLER”

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan TEMA Aydın İl Temsilcisi Mehmet Özdemir; “Kömür madenciliği için hektarlarca tarım alanı kazılır, binlerce yılda oluşan verimli üst örtü yok olur. Bir çok yerde termik santral kurulacağı duyumunu alıyor, Yatağan Turgut’da köylerin kaldırılacağı söyleniyor. Termiklerden çıkan kül, sebze ve meyveleri kaplar, zehirler. Yaprak üzerinde biriken toz, fotosentez olayını geriletir, bitkinin kurumasına sebep olur. Termik Santraller, sistemlerini soğutmak için çiftçinin sulama suyuna, dere, göl, gölet ve yer altı sularına ortak olur. Santral bacasından çıkan Nitrik Asit ağır metalleri çözerek toprağa, suya geçmesine yol açar. Toprağın sağlığını bozar, üretimi, verimi azaltır. Verim azalması yakın çevrede %70, uzakta ortalama %30 dolayındadır. Santral bacalarından çıkan CO2i NO, SO2, asit yağmurlarına, bitkilerin yapraklarının yanmasına sebep olur. Bitki örtüsünün kimyasal, fiziksel ve biyolojik özelliklerini olumsuz etkilemesine sebep olur. Toprak popülasyonunu zayıflatır.” şeklinde konuştu.

“TOPRAKLARIMIZI KORUYALIM”

Özdemir ayrıca; “Kömür ucuz değil, kömürün yatırım maliyetlerine dahil edilmeyen yüksek sağlık, ekosistem ve iklim maliyetleri var. Verilen teşviklerle kömür yatırımları kamunun sırtında ciddi bir yük. Verimli tarım topraklarımızı, su, orman varlıklarımızı koruyalım.” dedi.