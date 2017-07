“TARIM POLİTİKASI DÜZELMEDİKÇE ET FİYATLARI DÜŞMEZ”

Ekonomi Bakanlığı tarafından, et ithalatında gümrük vergisinin düşürülmesinin ardından et fiyatlarının Temmuz ayı itibariyle düşeceği açıklanmıştı.

Konuyla ilgili olarak gazetemize değerlendirmede bulunan Kasaplar Hali esnafı Yusuf Kasap işletmecisi Ahmet Kesici; “Tarım politikası düzeltilmediği sürece fiyatlar düşmez.” dedi.

“MALİYETİN DÜŞÜRÜLMESİ LAZIM”

Besicilere verilen teşviklerin yeterli olmadığını dile getiren Kesici; “Her şeyden önce maliyetin düşürülmesi lazım. İthalat şu anki fiyatları düşürmez. Şu an bir kilo eti 42 TL’den satıyoruz. Üstelik Aydın besicilik anlamında birinci bölge sayılır. İstanbul, Ankara’ya göre bizim fiyatlarımız daha uygun. Fiyat tarifemizi bağlı bulunduğumuz Kasaplar Odası belirliyor. Bundan yaklaşık bir ay önce belirlenen fiyat tarifesine göre, kemikli dana eti 35 TL, Daha kıyma orta yağlı 38 TL, Dana kıyma yağsız 40 TL, Kemiksiz dana eti 40 TL, Kuzu eti kemikli 40 TL, kuzu pirzola kalem temizlenmiş 60 TL olarak belirlendi. Fakat odanın belirlemiş olduğu 1 kilo 60 TL kuzu pirzolayı bu fiyattan satınca zarara girmiş oluyoruz. Bizim işimizde maliyet çok, bunun kimse farkında değil. Bir hayvanı kesime götürdüğümüzde, kesim parası, vergisi ve firesi gibi birçok maliyeti bulunuyor. Ben dükkanımda satışlarıma göre kesim yapıyorum. Genel olarak hayvanı Çine ve Dalama’dan alıyorum.” şeklinde konuştu.

“ETİ GÖREREK ALSINLAR”

Kesici ayrıca vatandaşlara et alırken dikkat etmesi gereken konusunda da uyarılarda bulunarak; “Öncelikle vatandaşlarımız iyi et yemek istiyorlarsa paranın hesabını yapmayacak. Ucuz et almak için, sizinde bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda domuz eti olayları yaşandı. Ne eti olduğunu bilmediği kasaplardan ucuz diye alıyorlar. Bir kere öncelikle alacakları eti görerek almalılar, zaten et vitrinde tazeyse kendini gösteriyor, ne eti olduğunu görebiliyorsunuz. Ben şunu söyleyebilirim; vatandaş sadece ne istediğini, nerede kullanmak istediğini söylesin, kasap zaten kendisine hayvanın en uygun olan yerinden verecektir.” dedi.

(FİLİZ DİNDAR)

(ÖZEL HABER)