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13 Mayıs 2017
Güncel, Sağlık, Yaşam

“SOMA’YI UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ!”

13 Mayıs 2014’de Manisa’nın  Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği facianın üçüncü yıldönümünde Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Hakan Karagözlü basın açıklaması yaparak “Soma’yı unutmadık, unutturmayacağız!” dedi.
“Bugün, bu acıyı unutturmamak için, böyle acıların bir kez daha yaşanmaması için haykırıyoruz.” diyen Karagözlü; “Toplu iş cinayetlerine de dönüşen iş kazaları ve meslek hastalıkları, sermayenin azami kâr hırsı ve emek aleyhine evrilmiş politikalardan kaynaklanmaktadır. Neoliberal özelleştirme, sendikasızlaştırma, taşeronlaştırma, esnek, güvencesiz istihdam politikaları, çalışma koşullarının ağır oluşu, kadın, genç, çocuk emeği sömürüsü ile kayıt dışı istihdam, iş kazaları ve meslek hastalıklarının artmasının başlıca nedenleri arasındadır.” şeklinde konuştu.
İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın, işçi sağlığı ve güvenliği konusunu işverenden çok uzmanlara ve hekimlere yüklediğini ifade eden Karagözlü; “Yasa ile işyeri hekimi, mühendis, teknik eleman, hemşire ve diğer sağlık personeline verilecek eğitim hizmetleri, dışarıdan satın alma yoluyla ticari danışmanlık hizmetlerine dönüştürülmüştür. İş güvenliği mühendisliği ile teknisyenlik, “iş güvenliği uzmanlığı” altında bir tutulmuştur. Özel öğretim kurumlarına yetki tanınmasıyla mühendislik meslek örgütlerinin fonksiyonu dışlanmış, Bakanlık kadroları kayırılmıştır. Bir uzmanın birden çok işyerinde danışmanlık hizmeti vermesi yoluyla tam zamanlı iş güvenliği mühendisliği dışlanmış; uzmanlar yanlarında ücretli olarak çalıştıkları işverene bağımlı kılınmış; iş kazalarında işverenlerin sorumluluğu ortadan kaldırılmıştır.
Soma’da yaşanan acı gerçeğin nedenleri ortadadır. Bu nedenler ile hesaplaşılmadığı sürece fabrikalarda, madenlerde, inşaatlarda ve tüm çalışma alanlarında bizleri bekleyen yeni Soma’ların yaşanması kaçınılmazdır.” dedi.
(FİLİZ DİNDAR)

 

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