Söke’de 200 Kg. Kaçak Domuz Eti

Söke’de jandarma, sağlık ve tarım müdürlüğü ekiplerinin bir et kesimhanesine gerçekleştirdiği baskında piyasaya sürülmeye hazır hale getirilerek paketlenmiş 200 kilogram kaçak domuz eti yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne gelen Akçakonak Mahallesi yakınlarında bir depoda domuz eti kesildiğine dair ihbar üzerine harekete geçildi. Jandarma, sağlık ve tarım müdürlüğü ekipleri depoya geldi. Önce deponun sahibine ardından depoyu kiralayan U.G isimli şahsa ulaşıldı. Kilitli damın kapısı açıldığında karkas, kesme tezgahı, satır ve bıçaklardan oluşan kesim aletleri ile karşılaşıldı. Kesim aletlerinin dışında yaklaşık 200 Kg. piyasaya sürülmeye hazır halde paketlenmiş kaçak domuz eti de ele geçirildi. Domuz eti test kiti ile yapılan testte sonucun pozitif olduğu görüldü. Domuz etlerinin üzerinde ve paketlerin üzerindeki kurtlanma da gözlerden kaçmazken, depo ve çevresinde ağır kokunun rahatsız edici olduğu belirtildi.

Depoyu kiralaya U.G. isimli şahıs verdiği ilk ifadede etlerin domuz eti olduğunu söylediği, avladığı domuzları burada parçalayarak köpeklerine verdiğini beyan ettiği ifade edildi. Ekiplerce el konulan kaçak domuz etleri Jandarma kontrolünde Söke Belediyesi ekiplerinden destek alınarak gömülmek suretiyle bertaraf edildi. Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. (İHA)