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04 Ocak 2017
Güncel, Yaşam

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN YÜRÜYECEKLER

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Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü “Sarıkamış Şehitleri Anma Yürüyüşü” düzenliyor.
8 Ocak 2017 Pazar günü gerçekleşecek olan Sarıkamış Şehitleri Anma Yürüyüşü Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünde saat:10.00’da başlayacak.
Yapılan yürüyüşün ardından Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nde lokma hayrı gerçekleştirilecek.
(KUDRET CAN)

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