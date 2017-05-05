Saksıda çiçek yerine kenevir yetiştirdiler

Aydın’ın Çine ilçesinde jandarma ekiplerinin iki ayrı adrese düzenlediği operasyonda 319 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde eylem planı çerçevesinde Çine ilçesine bağlı Çaltı Mahallesinde kenevir ekildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucu Çaltı Mahallesinde H.S. ve M.S. isimli şüphelilerin evlerinin bahçesinde kenevir yetiştirdiği tespit edildi.

Adli makamlardan alınan arama kararı ile KOM Şube Müdürlüğü narkotik timlerinin detektör köpeklerle yaptığı aramada H.S’nin bahçesinde naylon fide poşetleri içerisinde ekili halde boyları 17 santimetre ile 87 santimetre arasında değişen temizlik ve bakımları yapılmış halde 97 adet kenevir bitkisi ile evinde yapılan aramada kâğıda sarılmış halde 3,5 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. M.S’nin bahçesinde ise plastik çiçek saksıları içerisine ekili halde boyları 20 santimetre ile 26 santimetre arasında değişen temizlik ve bakımları yapılmış halde 222 adet kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. (İHA)