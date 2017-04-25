“SAĞLIKTA SÖZ DEĞİL İCRAAT GÖRMEK İSTİYORUZ”

21-28 Nisan tarihleri arasında kutlanan Ebeler Haftası dolayısıyla bir açıklama yapan Türk Sağlık Sen Aydın Şube Başkanı Ahmet Bozkurt; “Sağlık çalışanlarına yıpranma payı için verilen sözlerin havada kaldığı, şiddetin her gün artan bir boyutta sürdüğü, döner sermayelerin yok edildiği bir çalışma ortamında 21-28 Nisan Ebeler Haftasını karşılıyoruz.” dedi.

“EBELER TÜKENMİŞLİK SENDROMU YAŞAMAKTADIR”

Açıklamasında ebelerin sorunlarına değinen Bozkurt; “Bugün ebe arkadaşlarımız kendi görev tanımları dışında çalıştırılmaya zorlanmaktadırlar. Vekil ebe hemşirelik, kamu dışı aile sağlığı çalışanı gibi istihdam modelleri ile güvencesiz ve düşük ücretlerle çalışmaya mahkum edilmektedir. Kadın ve Doğum hastaneleri başta olmak üzere anne ve bebek sağlığı hizmetinde yoğun bir gayret sarf etmekte ve aşırı bir iş yüküne maruz kalmaktadırlar. Bir yılda ülkemizde 1.5 Milyonun üstünde doğum gerçekleştiği dikkate alındığında ebe arkadaşlarımızın nasıl bir özveri ile çalıştıkları daha iyi anlaşılmaktadır.

53 Bin ebe arkadaşımız daha pek çok sorunla çalışma hayatını sürdürmekte fakat çözüm adına bir türlü adım atılmaması nedeniyle de ümitsizliğe kapılmakta, tükenmişlik sendromu yaşamaktadırlar.” şeklinde konuştu.

“SÖZ DEĞİL, İCRAAT GÖRMEK İSTİYORUZ”

Bozkurt, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ’ın açıklamalarında sağlık çalışanlarının özlük haklarının, çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların yapılacağını belirttiğini fakat sağlık çalışanları olarak söz değil icraat görmek istediklerini belirterek; “Sağlık çalışanları artık söz değil icraat görmek istemektedirler. Yıpranma payının bile 3 yıldır söz verilmesine rağmen sürüncemede bırakılması bizlerin zihinlerinde olumsuz bir örnek olarak durmaktadır. Umut ederiz ki Sağlıkta ikinci faz veya dönüşüm sağlık çalışanları için sorunların çözüldüğü ve taleplerinin yerine getirildiği bir süreç olur. Biz bu sürecin en yakın takipçisi olarak çalışanlar adına cesurca mücadelemizi sürdüreceğiz. Sözlerin takipçisi, yapılacak düzenlemelere de çalışanlar adına dahil olma gayreti içinde olacağız.

Siyasi iradeden beklentimiz sorunların çözümü adına ebeler haftasında ilk adımları görmektedir. Yurdun dört bir yanında görev yapan 53 Bin ebe arkadaşımızın sesine kulak verilmelidir.

Bu düşüncelerle Fedakarlık gerektiren mesleğin cefakar çalışanları olan tüm ebe arkadaşlarımızın Ebeler Haftasını kutluyor, çalışma hayatlarında kolaylıklar ve güzel yarınlar diliyoruz.” dedi.