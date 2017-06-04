Özakcan’ın 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, 5 Haziran Dünya Çevre Gün’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Artan nüfus ile birlikte insan eliyle doğaya verilen zararın doğru orantılı olarak arttığını belirten Başkan Özakcan, “Sanayileşme ve kentlerdeki nüfus yoğunlukları, çevre sorunlarının artmasına sebep olmaktadır. Tüm dünya ülkelerinin ortak sorunu haline gelen çevre kirlenmesi, günümüzde insan sağlığını tehdit eder hale gelmiştir. Hava kirliliği sonucunda meydana gelen bir çok solumun yolu hastalıkları ölümlere de yol açabilmektedir. Çevre kirlenmesinden en çok zarar gören canlıların başında balıklar gelmektedir. Sanayi atıkları, spreyler, yakıtlarla ortaya çıkan dumanlar, petrol ve ilaç atıkları, plastik ürünler, suni gübreler ve çöpler, çevre kirlenmesine sebep olan en önemli etkenlerdendir. Çevre kirlenmesini, insanın doğaya verdiği zarar olarak da tanımlayabiliriz. Doğanın korunmasını ve tahribatının engellenmesi zorunludur. Gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için kirlenmeleri mutlaka önlemek, yeşil alanları ve hayvanları koruyup çoğaltmak gerekir. Bilinçsizce sağa sola attığımız plastik ürünlerin doğada 400 yıl kadar çürümeden kalabildiğini söylersek, karşı karşıya kaldığımız tehlikenin boyutlarını biraz olsun anlayabiliriz. Çevrenin kirlenmesini önlemek için üzerimize düşen görevleri yapmalıyız. Herkese yaşanabilir ve temiz bir çevrede, mutlu ve sağlıklı bir ömür dilerim” dedi. (İHA)