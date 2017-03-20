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20 Mart 2017
Asayiş, Güncel

Nazilli’de Terör Operasyonu: 56 gözaltı

Nazilli’de güvenlik güçleri tarafından sürdürülen PKK/KCK operasyonunda 20 şüpheli daha gözaltına alındı. Son 3 günde Aydın genelinde terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonlarda gözaltı sayısı 56’ya yükseldi.
Aydın’ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen PKK/KCK operasyonlarında 20 kişi gözaltına alındı. İl genelinde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan kişi sayısı 56’ya yükseldi. 18 Mart’ta düzenlenen şafak operasyonu ile Aydın ve ilçelerinde PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında HDP’li yöneticilerin de olduğu 36 kişi ele geçirilmişti.
Polis ve jandarma ekiplerinin operasyonları ile 3 günde yakalanan şüpheli sayısı 56’ya yükseldi. Şüphelilerin işlemleri sürüyor. (İHA)

 

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