KESK, ANKARA’YA YÜRÜYÜŞ BAŞLATTI

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)’e bağlı Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri İstanbul’dan başlayarak Ankara’ya yaya olarak “Emekçi Yürüyüşü” başlattılar.

Konuyla ilgili olarak eş zamanlı bir basın toplantısı düzenleyen KESK Dönem Sözcüsü ve Eğitim Sen Aydın Şube Sekreteri Seyit Pak, ihraç edilen tüm üyelerinin görevlerine geri dönene kadar mücadelelerinin devam edeceklerini vurguladı.

“İşimi Ekmeğimi Geri İstiyorum” şiarıyla, İstanbul’dan Ankara’ya başlatılan “Emekçi Yürüyüşü”‘ne herkesi destek olmaya çağıran Seyit Pak açıklamasında şunları söyledi;

“Ülkenin işçileri, emekçileri, yoksullaştırılmış halkı olarak çok zor bir süreçten geçiyoruz. Siyasal iktidarın iç ve dış politakada attığı adımlar toplumu daha fazla kutuplaştırıyor, barış ve huzur içinde bir arada yaşamayı zorlaştırıyor. Bugün beşinci ayı tamamlanan OHAL düzeni ile yarına, geleceğe ilişkin umutlarımızı karartan gelişmelere her gün bir yenisi ekleniyor.

Hukukun en temel kaidesi olan masumiyet karinesi yok sayılmış, neyle suçlandığını dahi bilmeyenlerden suçsuzluğunu ispatlaması beklenmiştir. Fişlemeler ve ihbarlar üzerinden başlatılan soruşturma süreçleri ile hukuksuz ihraç ve açığa almaların kapsamı genişletilmiş, aileleri ile birlikte 1 milyon insan doğrudan mağdur edilmiştir. Kamu emekçileri güne “acaba bugün bir KHK çıkacak mı, beni de açığa alacaklar mı, ya da ihraç edecekler mi” tedirginliği ile başlar hale getirilmiştir.

Tüm kamuoyunun yakından bildiği üzere, OHAL’İ FETÖ/PDY ile mücadele için ilan ettiklerini söyleyenler çok kısa süre içinde konfederasyonumuz KESK’i hedef tahtasına koymuştur. Konfederasyonumuzun, sendikalarımızın kararları doğrultusunda yapılan eylem ve etkinliklere katıldıkları için bağlı sendikalarımızın yönetici ve üyesi 2.056 kamu emekçisi tamamen keyfi olarak memuriyetten çıkarılmış,binlercesi açığa alınmıştır.”

“KESK olarak 78 milyon vatandaşın kamu hizmeti alma hakkı için, 3 milyon kamu emekçisinin hak ettiği insanca yaşam için mücadele ediyoruz. İşte bu nedenle 15 Temmuz sonrasında KESK’i “darbe destekçisi” olarak itham edemeyeceklerini bilenler yıllardır kararlılıkla sürdürdüğümüz emek ve demokrasi mücadelemizi suç gibi göstermektedir.” diyen Pak; açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Yönetici ve üyelerimizi haksız, hukuksuz tamamen keyfi olarak açığa alınanların, ihraç edenlerin tek bir kriteri vardır. O da başta kamu emekçileri olmak üzere tüm emekçi kesimlerin hak ve özgürlüklerini sınırlayan düzenlemelere seyirci kalmamamızdır. Anayasa ile yasalarla, başta Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmeleri olmak üzere ülkemizin altında imzası bulunan uluslararası sözleşme ve anlaşmalarla güvence altına alınmış bulunan sendikal hak ve özgürlükleri kullanmamızdır.”

“EMEKÇİ YÜRÜYÜŞÜ BAŞLATIYORUZ”

“İhraç edilen, alınan tüm üyelerimiz tekrar görevlerine dönene kadar kesintisiz bir mücadele yürütmeye kararlıyız. Bunun bir adımı olarak bugün ihraç edilen üyelerimizin ve konfederasyonumuzun, bağlı sendikalarımızın Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin katılımı “İşimi Ekmeğimi Geri İstiyorum!” şiarıyla, İstanbul’dan Ankara’ya “Emekçi Yürüyüşü” başlatıyoruz.

İstanbul’dan başlattığımız Emekçi Yürüyüşü ile en uzun gecenin karanlığını, en kısa günün ışığı ile aydınlatmak için yola çıkacağız. Karanlığın en koyu olduğu an aydınlığın da en yakın olduğu zamandır. Biz yarının aydınlığa daha fazla yakınlaştığımız bir gün olacağına olan inancımızı koruyoruz.

Bir sendikanın, konfederasyonun; anayasa ile yasalarla, ülkemizin altında imzası bulunan uluslararası sözleşme ve anlaşmalarla güvence altına alınmış bulunan sendikal hak ve özgürlükleri kullanması suç değildir.”