KAMU-SEN TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİNİ BELİRLEDİ

DEVLİ; “YETKİLİ SENDİKA VE KONFEDERASYONLARI HÜKÜMETLE GERÇEK ANLAMDA PAZARLIK YAPMAYA DAVET EDİYORUZ”

Türkiye Kamu-Sen Aydın Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Aydın Şubesi Başkanı Rıdvan Naci Devli basın açıklaması yaparak, konfederasyonun 1 Ağustos 2017 tarihinde başlayacak toplu sözleşme görüşmelerinde ele alınmasını istediği talepleri duyurdu.

Devli, “Türkiye Kamu-Sen ve bağlı sendikalar olarak 1 Ağustos’ta başlayacak ve kamu görevlilerinin 2018-2019 yıllarını kapsayacak toplu sözleşme görüşmelerinde gündeme taşıyacağımız mali ve özlük haklarına ilişkin taleplerimizi belirledik.” dedi.

“2018 için 920.35 TL, 2019 İÇİN İSE 965.24 TL ZAM İSTİYORUZ”

Konfederasyon ve bağlı sendikaların yetkili kurullarının, günler süren çalışmalar sonucunda kamu görevlilerinin ve emeklilerin ekonomik sorunlarını ve Temmuz ayında işçilerle imzalanan toplu sözleşmede ortaya çıkan işçi-memur zammı farkının da dikkate alınarak 2018 – 2019 yıllarında uygulanmasını istedikleri maaş artış teklifinin ortaya konulduğunu belirten Devli; “Türkiye Kamu-Sen olarak hükümetle yapılacak toplu pazarlık masasına, 2018 yılı için Ocak ayından geçerli olmak üzere seyyanen net 150 TL, yüzde 10 + yüzde 10 artış ve bu artışların üzerine ekonomik büyüme ve refah paylarını içeren yüzde 3’lük zam, 2019 yılı için ise yine Ocak ayından itibaren seyyanen net 150 TL ve yüzde 8 + yüzde 8 artış ile yüzde 3 oranında ekonomik büyüme ve refah payı artışı talep ediyoruz. Mali haklara ilişkin olarak gündeme getireceğimiz artış tekliflerimiz, 2108 yılının bütünde en düşük dereceli memur maaşı için 738.36, ortalama memur maaşı ise 920.35 TL zam anlamına geliyor. 2019 yılı için de en düşük memur maaşına 779.78, ortalama memur maaşına ise 965.24 TL zam istiyoruz.” diye konuştu.

“VERGİ DİLİMİNDEKİ ADALETSİZLİK GİDERİLSİN” Devli; “Geçtiğimiz dönemde imza altına alınmasına rağmen halen uygulanmayan toplu sözleşme hükümlerinin uygulanması, vergi dilimindeki adaletsizliğin giderilerek kamu görevlilerinin üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi, 4/B’li sözleşmeli ve 4/C’li geçici personel ile vekil gibi adlar altında güvencesiz çalışmaya son verilerek bu kapsamdaki kamu personelinin kadroya geçirilmesi, taşeronlaşmaya son verilmesi, memur maaşını oluşturan bütün kalemler ile özel hizmet tazminatı, ek ödeme, ek ders, döner sermaye, fazla çalışma ücreti, ikramiye, sosyal denge tazminatı gibi diğer ödemelerin de emekli keseneğine dahil edilmesi, başta aile yardımı ve çocuk parası olmak üzere tüm sosyal yardım miktarının artırılması, ek gösterge ve özel hizmet tazminatı adaletsizliğinin giderilmesi, ek ders, fazla mesai, nöbet ve harcırah gibi ödemelerin düzenlenerek günün şartlarına göre yükseltilmesi, yardımcı hizmetler sınıfı personeline de ek gösterge verilmesi, Ramazan ve Kurban Bayramlarında kamu görevlileri ve emeklilerine bayram ikramiyesi verilmesi, kıdem aylığındaki 25 yıllık sınırın kaldırılarak tüm kamu görevlilerine çalıştıkları her kıdem yılı için 20 TL kıdem aylığı ödenmesi, mülakata bağlı atamalara son verilerek adil bir atama ve görevde yükselme sistemi getirilmesi gibi birçok konu, bu yılki toplu sözleşme görüşmelerinde olmazsa olmazlarımız olacak.” ifadelerini kullandı.

“KONFEDERASYON MEMURLARIN VE EMEKLİLERİN FERYADINA KULAK VERSİN”

Enflasyon farkı ortaya çıkması durumunda 1 puan telafi zammı ödenmesi gerektiğini vurgulayan Devli açıklamasında şunları kaydetti;

“Türkiye Kamu-Sen olarak ayrıca maaşlardaki reel erimenin önlenmesi ve dönem içinde ortaya çıkan zararların karşılanması amacıyla dönem içinde enflasyon farkı oluşması halinde ortaya çıkan enflasyon farkının 1 puan artırımlı ödenmesini talep ediyoruz.

Yetkili konfederasyon memurların ve emeklilerin feryadına kulak versin. Konfederasyon olarak gerçekleştirilecek toplu sözleşme görüşmelerinin kamu görevlilerine ve emeklilere hayırlar getirmesini dilerken, yetkili sendikaları ve konfederasyonu hiç olmazsa bu yıl, memurların sesine kulak vermeye ve hükümetle gerçek anlamda pazarlık yapmaya davet ediyoruz.”

(GÜÇLÜ ÇEZİK)