KADINLARDAN “SİZ DE VAR MISINIZ?” KAMPANYASI

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile, Aydın Ticaret Odası (AYTO),”Siz de var mısınız?” sloganıyla bir kampanya başlattı.

Kampanyayı, Şehri Yar Restaurant’ta düzenledikleri toplantı ile basına tanıtan AYTO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken; “Biz kadınlarımızı önemsiyoruz. Bu sadece 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün olduğu haftaya özel bir bakış açısı değil. Her ayın 8’inde ve 18’inde zaten toplantılar yapıyoruz. Sadece 8 Mart’ta değil, 365 günün 365’inde de kadınlarımızın yanında olmaya, onlara destek olmaya devam edeceğiz.” dedi.

AYTO Yönetim Kurulu Başkanı Denizhan Sandıklılı’nın da aralarında bulunduğu kadın girişimcilerin katıldığı toplantıda, 48 kadın girişimcinin işletmelerinde yaptıkları indirimler hakkında bilgiler verildi. Kadınlar Günü nedeni ile düzenlenen kampanya kapsamında yapılan indirimlerin 8-18 Mart tarihleri arasında geçerli olacağı açıklandı.

AYTO tarafından hazırlanan Projenin en önemli amacının kadınların ekonomilerini geliştirmeleri, kendilerini tanıtmaları ve reklamlarını yapabilmeleri olduğunu vurgulayan AYTO Başkanı Hakan Ülken; “Bu hafta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, kadınlarımız için, kadınlarımıza özel bir etkinlik yapalım istedik. Bu projede benim meclisimden 3, oda personelimizden de 2 tane kadın arkadaşımız var. Projenin tamamını onlar planlayıp, yaptılar. Bize projeye sunduklarında, sadece “Uygundur” dedik. Bu bizim için gerçekten gurur verici.” diye konuştu.

Kadınlara her anlamda destek olduklarını vurgulayan Ülken; “Biz kadınlarımızı önemsiyoruz. Bu sadece 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün olduğu haftaya özel bir bakış açısı değil. Her ayın 8’inde ve 18’inde zaten toplantılar yapıyoruz. Sadece 8 Mart’ta değil, 365 günün 365’inde de kadınlarımızın yanında olmaya, onlara destek olmaya devam edeceğiz, Tüm Aydın’a buradan sesleniyorum. Projenin en büyük amacı, kadınlarımızın ekonomilerini geliştirmeleri, kendilerini tanıtmaları ve reklamlarını yapabilmeleri. Biz Aydın Ticaret Odası olarak “Biz varız”diyoruz, kadınlarımız için de soruyoruz “Aydınlılar siz de var mısınız?” Ben aydın, hoşgörülü ve kadın olgusuna yaklaşım noktasında bir numara olduğunu düşündüğüm ilin, bu kampanyaya ve Aydınlı kadın girişimcilere destek olacağına adım gibi eminim. 8-18 Mart tarihleri arasında bir indirim kampanyamız olacak. Burada gerçek bir indirimden bahsediyoruz.” dedi.