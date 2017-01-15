Ä°ZMÄ°RLÄ° KOLEJDEN ÅžEHÄ°T SEKÄ°N’E VEFA BORCU

GeÃ§tiÄŸimiz haftalarda Ä°zmir Adliyesi’ne yapÄ±lan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda ÅŸehit dÃ¼ÅŸen Polis Fethi SekinÂ´e Ä°zmirlilerden vefa borcu.

Ä°zmir 21. YÃ¼zyÄ±l Ã–zel KarÅŸÄ±yaka Koleji YÃ¶netim Kurulu olarak aldÄ±klarÄ± kararla, Ä°zmir Adliyesi Ã¶nÃ¼nde yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit dÃ¼ÅŸen polis memuru Fethi Sekin’in Ã§ocuklarÄ± Nisanur, Tolunay ve Dila iÃ§in yÃ¼zde yÃ¼z burs verecekler.

21. YÃ¼zyÄ±l Ã–zel KarÅŸÄ±yaka Koleji ortaklarÄ±ndan EÄŸitimci ve AydÄ±n’lÄ± olan Ata TÃ¼rkeli yÃ¶netim kurulu olarak aldÄ±klarÄ± karar ile ilgili olarak gazetemize Ã¶zel bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

TÃ¼rkeli yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda; ’21.YÃ¼zyÄ±l KarÅŸÄ±yaka Koleji olarak Ä°zmir adliyesi Ã¶nÃ¼nde kendini vatan ve millet iÃ§in siper eden Kahraman ÅŸehit polisimiz Fethi SekinÂ´e bir nebze olsun minnet borcumuzu Ã¶demek iÃ§in O’nun en kutsal emanetleri olan evlatlarÄ±nÄ±n eÄŸitim Ã¶ÄŸretimlerini yemek ve servis Ã¼cretleri de dahil olmak Ã¼zere yÃ¼zde yÃ¼z burs vererek karÅŸÄ±lama kararÄ± aldÄ±k. Bu kararÄ±mÄ±zÄ± da Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼Â´ne bildirdik. Merhum ÅžehidimizÂ´in ailesi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek, kabul ederlerse ÅŸehidimizin evlatlarÄ±nÄ±n eÄŸitim Ã¶ÄŸretimini karÅŸÄ±layacaÄŸÄ±z.’ dedi.