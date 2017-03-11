İstiklal Marşı Okuma Yarışması Sonuçlandı

Aydın Milli Eğitim Müdürlüğü tarafında il genelindeki farklı kademelerde eğitim öğretime devam eden öğrenciler arasında yapılan “İstiklal Marşı’nı Şiir Olarak Okuma Yarışması” sonuçlandı.

Anaokulları-Anasınıfları, ilkokullar, ortaokullar ve liseler olmak üzere 4 farklı kategoride yarışan öğrenciler, İstiklal Marşı’nı okurken sergiledikleri mizansen ve canlandırmalar ile salonu dolduran izleyicilere ve velilerimize duygu dolu anlar yaşattı.

Aydın Efeler ilçesi Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen yarışmalar kalabalık bir izleyici kitlesi tarafından alkışlarla izlenirken, jüri üyeleri de öğrencilerimize puan verirken zorlandı.

Yarışmada, anasınıfı kategorisinde Nazilli Hasköy İ.Ö.O, ilkokullar kategorisinde Nazilli Zafer İlkokulu, ortaokullar kategorisinde Kuşadası Nermin-Metin Akar Ortaokulu ve liseler kategorisinde ise Kuşadası Mustafa Gürbüz Anadolu Lisesi birinci oldu. (İHA)