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15 Mayıs 2017
Eğitim, Güncel, Kültür Sanat

İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDAN EBRU SANATI

10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında, Si-Ser İşitme Cihazları Merkezi “Aşılmış Engeller” Projesi başlattı.
Efeler Belediyesi ve Efeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün katkıları ile başlatılan projede  Yeni Ufuk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerine, Si-Ser İşitme Cihazları Merkezi tarafından işitme cihazı pilleri hediye edildi.
Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Aşılmış Engeller” Projesinde 10 işitme engelli çocuğa ebru sanatı yapma teknikleri gösterildi.
Etkinliğe, Aileleri ile birlikte katılan öğrenciler Efeler Halk Eğitim Merkezi Resim İş Öğretmeni ve Ebru Ustası Gülderen Hanım Aysal’ın öncülüğünde ebru sanatı yaptılar. İlk defa ebru sanatı yapan çocuklar keyifli dakikalar yaşadılar.
(GÜNER DOKUYUCU)

 

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