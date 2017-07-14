“İLKEMİZ, ‘ÖNCE ÜLKEMİZ’DİR”

Türkiye Kamu-Sen Aydın İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Aydın Şube Başkanı Rıdvan Naci Devli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.

Devli; “15 Temmuz gecesi verilen demokrasi mücadelesi, ülke tarihimizde bir dönüm noktası olmalı, bütün ayrışmalar bir kenara bırakılmalı, ortak değerlerimiz etrafında, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde adil, eşitlikçi, herkesi kucaklayan, liyakate ve hakkaniyete dayanan bir yapı oluşturulmalıdır. ” dedi.

Devli yaptığı açıklamada; “Bundan bir yıl önce Türk milleti, dost, düşman tüm dünyaya kararlılığın, cesaretin, kahramanlığın, devlete bağlılığın ve vatan savunmasının ne demek olduğunu bir kere daha göstermiştir.” diyerek, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Türk milletine kefen biçmeye kalkan hainlerin, tarihte birçok defa görüldüğü üzere, bir kere daha Türk milletinin çelikleşmiş iradesi karşısında bozguna uğratıldığını vurguladı.

“BİR DÖNÜM NOKTASI OLMALI”

15 Temmuz gecesinde, Türk milletinin yeni bir var olma savaşından zaferle çıktığını ifade eden Devli; “Türk milleti, 15 Temmuz günü büyük ve acı bir demokrasi sınavından başarıyla geçmiş, belki de dünya tarihinde ilk defa sivil halk, devlet görevlileriyle birlikte meydanlara inerek rejimine ve devletine sahip çıkmıştır. Bu noktada büyük Türk milletinin ortaya koyduğu feraset ve cesaret her türlü övgüye layıktır. Bu acı tecrübeyle devlet idaresinin, hangi amaç ve gerekçeyle olursa olsun tek bir kişiye, gruba, cemaate ya da zümreye bırakılmaması, hiçbir kişi ya da oluşuma ayrımcılık yapılmaması gerektiği inancı bir kere daha perçinlenmiştir. İçeriden ve dışarıdan milletimize ve Devletimize karşı girişilen saldırıların aleni hale geldiği, müttefik bildiğimiz devletlerin can düşmanımız terör örgütleriyle açıkça iş birliği yaptığı şu günlerde, 15 Temmuz 2016 gecesinde ve sonraki süreçte milletçe ortaya koyduğumuz ve Yenikapı Ruhu olarak adlandırdığımız birlikteliğin devamı daha bir önem kazanmaktadır. Bu bakımdan 15 Temmuz gecesi verilen demokrasi mücadelesi, ülke tarihimizde bir dönüm noktası olmalı, bütün ayrışmalar bir kenara bırakılmalı, ortak değerlerimiz etrafında, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde adil, eşitlikçi, herkesi kucaklayan, liyakate ve hakkaniyete dayanan bir yapı oluşturulmalıdır.” dedi.

“İLKEMİZ ÖNCE ÜLKEMİZDİR”

Devli, Türkiye Kamu-Sen olarak “İlkemiz önce ülkemizdir” diyerek açıklamasında şunları kaydetti;

“Nereden ve kimden gelirse gelsin, nereye ve kime karşı yapılırsa yapılsın demokrasi dışı her türlü girişimin sonuna kadar karşısında, Türk milletinin ve devletinin yanında yer almaya devam edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz. Türk milletinin varlığına ve birliğine kasteden, 250 vatan evladının şehadetine, 2 bin 196 evladımızın da yaralanmasına yol açan bu alçak darbe girişimine cüret eden hain FETÖ’yü, askerimize, polisimize, vatandaşımıza kurşun sıkan, onları katleden terör örgütlerini ve bunlara destek olan iç ve dış tüm güçleri lanetliyoruz.

Bu vesile ile başta bu toprakları bizlere vatan yapan şehitlerimiz, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, hain darbe girişimi esnasında şehit düşen kahraman vatan evlatlarına Allah’tan rahmet, gazilerimize hayırlı ömürler diliyor, tüm milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü kutluyoruz.”

(FİLİZ DİNDAR)