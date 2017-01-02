HOÅž GELMEDÄ°N 2017!

2017’nin daha ilk saatinde Ã¼lkemizi kana bulayan, kendi dÃ¼nya gÃ¶rÃ¼ÅŸlerinin dÄ±ÅŸÄ±ndaki hiÃ§bir kesime yaÅŸam hakkÄ± tanÄ±mayan bu vahÅŸet ve nefret dolu terÃ¶r katliamÄ±nÄ±n tetikÃ§i faillerini de, onlara her tÃ¼rlÃ¼ maddi manevi yardÄ±m ve yataklÄ±ÄŸÄ± yapanlarÄ± da, hangi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ya da hangi terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± olursa olsun, herhangi bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne sempati duyanlarÄ± da, insanlÄ±k tarihine kara birer leke olarak geÃ§ecek bu insanlÄ±k suÃ§larÄ± nedeniyle yÃ¼reÄŸimizin en derininden gelen haykÄ±rÄ±ÅŸla

LANETLÄ°YORUZ!

Bu kanlÄ± terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olan polisimize ve hayatÄ±nÄ± kaybedenlere Allah’tan rahmet, geride bÄ±raktÄ±klarÄ± kederli ailelerine ve yakÄ±nlarÄ±na sabÄ±r ve baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±, yaralÄ±lara acil ÅŸifalar diliyoruz.

BirliÄŸimizi, dirliÄŸimizi ve bu cennet vatanda birbirimizin yaÅŸam biÃ§imlerine saygÄ±lÄ± bir ÅŸekilde kavgasÄ±z, gÃ¼rÃ¼ltÃ¼sÃ¼z, barÄ±ÅŸ ve huzur iÃ§inde yaÅŸayabilmemizi hedef alan bu kalleÅŸ terÃ¶r saldÄ±rÄ±lardan tek Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yolunun, yine birlik ve beraberlikten, terÃ¶re karÅŸÄ± hiÃ§ ayrÄ±m yapmadan, birbirimize dÃ¼ÅŸmeden ulusÃ§a tek yÃ¼rek olmaktan, siyasette, gÃ¼ndelik yaÅŸamda ve sosyal medyada nefretin ve ÅŸiddetin dilini kullanan hiÃ§bir kiÅŸi veya topluluÄŸa asla fÄ±rsat vermemekten geÃ§tiÄŸini, “Sana yapÄ±lmasÄ±nÄ± istemediÄŸin ÅŸeyi baÅŸkasÄ±na yapma” dÃ¼sturuyla bir kez daha hatÄ±rlatÄ±yoruz.

BAÅžIMIZ SAÄžOLSUN…

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MÃœCADELE

Kan, ÅŸiddet, vahÅŸet, savaÅŸlar, terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±, acÄ± ve gÃ¶zyaÅŸlarÄ±yla geÃ§en bir yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan, yaÅŸanan tÃ¼m acÄ±larÄ±n 2016 yÄ±lÄ±yla birlikte geÃ§miÅŸte kalmasÄ±nÄ±, milletÃ§e bir daha bÃ¶yle acÄ±lar yaÅŸamayacaÄŸÄ±mÄ±z yeni bir yÄ±la girmeyi umutla beklerken, daha 2017’nin ilk dakikalarÄ±nda, Ä°stanbul’un OrtakÃ¶y semtindeki bir gece kulÃ¼bÃ¼ne dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda 39 kiÅŸinin vahÅŸice Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi, 65 kiÅŸinin de yaralanmasÄ±, bizleri bir kez daha derinden sarstÄ± ve kanÄ±mÄ±zÄ± dondurdu.