HEMÅžÄ°RELER, HAFTALARINI KUTLADI

Her yÄ±l, 12-18 MayÄ±s tarihleri arasÄ±nda kutlanan “HemÅŸireler HaftasÄ±” dÃ¼zenlenen tÃ¶renlerle kutlandÄ±.

AydÄ±n ValiliÄŸi Ã¶nÃ¼ndeki AtatÃ¼rk AnÄ±tÄ±’na Ã§elenk koyma tÃ¶reni ile baÅŸlayan etkinlik, AydÄ±n KadÄ±n DoÄŸum ve Ã‡ocuk HastalÄ±klarÄ± Hastanesi Konferans Salonu’nda Adnan Menderes Ãœniversitesi Ã‡ocuk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Ve HastalÄ±klarÄ± HemÅŸireliÄŸi Anabilim DalÄ± Ã–ÄŸretim Ãœyesi DoÃ§. Dr. Seher SarÄ±kaya Karabudak tarafÄ±ndan Â “Hasta Ã‡ocuk ve Ailesine HemÅŸirelik YaklaÅŸÄ±mÄ±” konulu konferans ile devam etti.

Ã‡elenk koyma tÃ¶reninde; Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Ä°l Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Kamu Hastaneleri Genel SekreterliÄŸi BirliÄŸi, Adnan Menderes Ãœniversitesi HemÅŸirelik BÃ¶lÃ¼mÃ¼ FakÃ¼ltesi, SÃ¶ke SaÄŸlÄ±k Meslek YÃ¼ksekokulu MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Adnan Menderes Ãœniversitesi Uygulama ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi, Ã–zel Medinova Hastanesi ve Ã–zel AydÄ±n GÃ¶z Hastanesi’nin Ã§elenkleri sÄ±rasÄ±yla AtatÃ¼rk AnÄ±tÄ±’na sunuldu ve ardÄ±ndan saygÄ± duruÅŸu ve Ä°stiklal MarÅŸÄ± okundu.

AydÄ±n KadÄ±n DoÄŸum ve Ã‡ocuk HastalÄ±klarÄ± Konferans Salonu’nda dÃ¼zenlenen Konferansa; AydÄ±n Kamu Hastaneleri BirliÄŸi Genel Sekreteri Selma Ã–zcan, AydÄ±n KadÄ±n DoÄŸum ve Ã‡ocuk HastalÄ±klarÄ± Hastanesi BaÅŸhekimi Feyza TÃ¼rkmen Ä°lkkahraman ve hemÅŸireler katÄ±ldÄ±.

HemÅŸirelere, “Hasta Ã‡ocuk ve Ailesine HemÅŸirelik YaklaÅŸÄ±mÄ±” konusuyla ilgili sunum yapan ADÃœ Ã‡ocuk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve HastalÄ±klarÄ± HemÅŸireliÄŸi Anabilim DalÄ± Ã–ÄŸretim Ãœyesi DoÃ§. Dr. Seher SarÄ±kaya; Her Ã§ocuÄŸun hastalÄ±klara karÅŸÄ± tepkilerinin farklÄ± olduÄŸunu belirterek; “Ã‡ocuklarÄ± hastaneye yatÄ±rmadan Ã¶nce bir hekimle ve hemÅŸireyle tanÄ±ÅŸtÄ±ralÄ±m ki, hasta olup geldiÄŸinde Ã§ocuk herhangi bir olumsuz durum yaÅŸamasÄ±n.” dedi.

Toplumda ebeveynlerin Ã§ocuklarÄ±na doktor ve hemÅŸirelere karÅŸÄ± korkutucu Ã¶rnekler verdiklerini belirten Karabudak; “Toplumumuzda ebeveynler Ã§ocuklarÄ±na “yaramazlÄ±k yaparsan doktor ya da hemÅŸire sana iÄŸne yapar” gibi korkutucu Ã¶rnekler verebiliyor. Ã‡ocuk bu tÃ¼r Ã¶rneklerden korkup olumsuz davranÄ±ÅŸlar sergileyebiliyor ve hastaneye yatmaktan korkuyor. Ã‡ocuklarÄ±n hastaneye yatmadan Ã¶nce mutlaka bir hastane geÃ§miÅŸi olmalÄ±. EÄŸer aileler daha Ã¶nce hastaneye gitmiÅŸ ve bir ameliyat geÃ§irmiÅŸse Ã§ocuk da kendisinin Ã¶yle olacaÄŸÄ±nÄ± sanÄ±yor ve ailelerin davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± sergiliyor. AyrÄ±ca hastaneye yatan bir sÃ¼t Ã§ocuÄŸunu, mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca, anne ve babadan ayÄ±rmamak gerekiyor.” ÅŸeklinde konuÅŸtu.