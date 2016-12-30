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30 Aralık 2016
Güncel, Yaşam

Hayırseverlerden En Anlamlı Yeni Yıl Armağanı

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Aydın’dan ve Ankara’dan yapılan hayırsever 3 vatandaşın bağışları Hakan Önal ve başka iki engelli vatandaşa en güzel yılbaşı armağanı oldu. Aydın’da şubesi bulunan, Aydın Engelliler Sosyal Dayanışma Derneği’ne bağışta bulunan 3 hayırsever vatandaş sayesinde, 3 engelli vatandaş yeni yıla akülü sandalye ve tekerlekli sandalyeleriyle girecekler.
Aydın Engelliler Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Yücel Balkın ve yönetim kurulu üyeleri engelli vatandaşların yaşamda bir çok güçlükle savaşmak zorunda olduklarını dile getirdiler.

Konuyla ilgili açıklama yapan dernek başkanı Yücel Balkın; “Hayattaki bütün bu zorluklarla savaşan, mücadele eden üyelerimizin ihtiyaçlarını böyle hayırsever vatandaşlar sayesinde karşılıyoruz. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen Ankara’dan ve Aydın’dan hayırsever vatandaşlar sayesinde üyelerimizden Hakan Önal yeni yıl öncesi akülü arabasına kavuştu. Yine bu hayırseverlerimiz vasıtasıyla 2 adet tekerlekli sandalyeyi de yine ihtiyaç sahibi 2 engelli üyemize hediye edeceğiz. Bu anlamlı davranışları için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Unutmayalım ki her insan yarın için bir engelli adayıdır. Bu tür yapılan yardımlar hem bizleri hem de ihtiyaç sahibi üyelerimizi fazlasıyla memnun etmektedir.”{CAPTION}
Kendisine dernek tarafından akülü sandalye hediye edilen Hakan Önal “Şimdi Dünya’da benden daha mutlu insan yoktur” dedi. Önal ayrıca; “Akülü sandalye sayesinde artık ben de dışarı çıkıp birilerinin yardımı olmadan özgürce kendi ihtiyaçlarımı karşılayabileceğim. Şu andaki duygularımı size kelimelerle anlatmam imkansız. Benim resmen ayaklarım oldu. Çok mutluyum. Başta hayır sahibi olmak üzere katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah böyle hayırsever insanlar artar ve ihtiyacı olan bütün engelli kardeşlerim de benim gibi mutlu olurlar. Benim hayatımda aldığım en anlamlı, en güzel yeni yıl armağanı oldu. Dilerim ki yeni yılda tüm insanlar dileklerine kavuşurlar. Yeni yıl herkes için mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir yıl olsun.”
(Mehtap Altınkeser)

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