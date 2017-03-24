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24 Mart 2017
Eğitim, Güncel

GAZİPAŞA İLKOKULU’NDAN ŞEHİTLİKLERE ZİYARET

Gazipaşa İlkokulu 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde şehitliklere gezi düzenledi.
Milli bilinç ve şuuru oluşturmak, Milli Mücadele döneminde Aydın’da olan mücadeleyi anlatmak, tarihte olan önemli olayları öğrencilere öğreterek geleceği sağlam temeller üzerine oturtabilmek için düzenlenen şehitlik gezilerine, Gazipaşa ilkokulun tüm 3. ve 4. Sınıf öğrencileri katıldı.
İlk olarak Erbeyli Şehitliği ziyareti ile başlayan gezi programı Germencik’te bulunan Kanlıbahçe Şehitliği, Atça’da bulunan Çomaklı Ovası Şehitliği ile devam etti.
Daha sonra Sultanhisar’a geçilerek Milli Mücadele yıllarında önemli başarıları bulunan Yörük Ali Efe’nin Müzeye dönüştürülen evi ve mezarı ile Sultanhisar’da bulunan ve Milli Mücadele döneminin başlangıcı sayılan Malgaç Baskını Anıtı ziyaret edildi. Şehitlikler gezisinin son durağı ise Umurlu’da bulunan Çayyüzü şehitliği oldu.
(HABER MERKEZİ)

 

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