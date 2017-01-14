EMEKLÄ° SUBAY VE ASTSUBAYLARA GÃ–REV

Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±’nca askeri ve personel temin faaliyetine yÃ¶nelik hizmetlerin yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi iÃ§in emekli subay ve astsubaylar gÃ¶revlendirilebilecek.

Resmi Gazete’de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren yÃ¶netmelik, 31 AralÄ±k 2020 tarihini geÃ§memek ÅŸartÄ±yla Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ve baÄŸlÄ± birimlerde personel ve askeri Ã¶ÄŸrenci temin faaliyetlerine yÃ¶nelik hizmetlerin yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesinde gÃ¶revlendirilecek emekli subay ve astsubaylar ile bunlarÄ± gÃ¶revlendirecek birimleri kapsÄ±yor.

GÃ¶revlendirilecek emekli subay ve astsubaylarda aranacak ÅŸartlar ise ÅŸÃ¶yle;

Genel ya da Ã¶zel af kanunlarÄ± kapsamÄ±na girmiÅŸ veya haklarÄ±nda hÃ¼kmÃ¼n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n geri bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verilmiÅŸ olsa dahi, devletin gÃ¼venliÄŸine karÅŸÄ± iÅŸlenen suÃ§lar, halkÄ± askerlikten soÄŸutmak, TÃ¼rk milletini, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarÄ±nÄ± aÅŸaÄŸÄ±lama ile zimmet, irtikap, iftira, rÃ¼ÅŸvet, hÄ±rsÄ±zlÄ±k, dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k, sahtecilik, gÃ¼veni kÃ¶tÃ¼ye kullanma, yalan tanÄ±klÄ±k, yalan yere yemin, suÃ§ uydurma, cinsel saldÄ±rÄ±, cinsel taciz, kiÅŸiyi hÃ¼rriyetinden yoksun bÄ±rakmak, fuhuÅŸ, hileli iflas gibi yÃ¼z kÄ±zartÄ±cÄ± veya ÅŸeref ve haysiyet kÄ±rÄ±cÄ± suÃ§lar ile kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k, ihaleye fesat karÄ±ÅŸtÄ±rma, devlet sÄ±rlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±ÄŸa vurma suÃ§larÄ±ndan birisinden, firar, amir veya Ã¼ste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte Ä±srar, Ã¼ste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suÃ§larÄ±ndan birisinden mahkum olmamak gerekiyor.

GÃ¶revlendirilen emekli subay ve astsubaylar, temin faaliyetlerine yÃ¶nelik sÃ¼reÃ§lerde kendilerine verilen gÃ¶revlerin icrasÄ±ndan Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± sorumlu olacak.

GÃ¶revlendirilecek subay ve astsubaylara, subaylar iÃ§in bin 500, astsubaylar iÃ§in bin 300 gÃ¶sterge rakamÄ±nÄ±n memur aylÄ±k katsayÄ±sÄ± ile Ã§arpÄ±mÄ± sonucu bulunacak tutar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan her gÃ¼n iÃ§in Ã¼cret olarak Ã¶denecek.

(GÃœNER DOKUYUCU)