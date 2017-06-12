BOZKURT 2016-2017 EÄžÄ°TÄ°M Ã–ÄžRETÄ°M YILINI ELEÅžTÄ°RDÄ°

EÄŸitim-Ä°ÅŸ SendikasÄ± AydÄ±n Åžubesi 2016-2017 EÄŸitim Ã–ÄŸretim YÄ±lÄ± ile ilgili olarak bir deÄŸerlendirme raporu hazÄ±rladÄ±.

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n eÄŸitim biliminin temel ilkelerine aykÄ±rÄ± dÃ¼zenlemeler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, eÄŸitimi niteliksizliÄŸe, dÃ¼zensizliÄŸe ve kaosa sÃ¼rÃ¼kleyerek Ã§ocuklarÄ±n geleceÄŸi ile oynamaya devam ettiÄŸini belirten EÄŸitim Ä°ÅŸ SendikasÄ± AydÄ±n Åžubesi’nin aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re; ” Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan son dÃ¶nemde yapÄ±lan bazÄ± deÄŸiÅŸiklikler ve uygulamalarla yÃ¼z binlerce Ã¶ÄŸrenci ve veli yine maÄŸdur edilmiÅŸtir.” denildi.

“OKUL Ã–NCESÄ° EÄžÄ°TÄ°M GÃ–ZDEN Ã‡IKARILDI”

EÄŸitim-Ä°ÅŸ SendikasÄ± AydÄ±n Åžube BaÅŸkanÄ± Yener Bozkurt; baÅŸlÄ±klar halinde tespit ettikleri sorunlarÄ± ÅŸÃ¶yle aÃ§Ä±kladÄ±;

“Zorunlu ilkÃ¶ÄŸretime baÅŸlama yaÅŸÄ±nÄ±n bir yÄ±l erkene alÄ±nmasÄ±, okul Ã¶ncesi eÄŸitimin zorunlu eÄŸitimin dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±, Ã§ocuÄŸun geliÅŸim ve eÄŸitimine iliÅŸkin olumsuz sonuÃ§larÄ±nÄ± kÄ±sa sÃ¼rede ortaya Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±r. Okul Ã¶ncesi eÄŸitimde, okul Ã¶ncesi Ã§aÄŸdaki Ã¶ÄŸrencilerin zorla ilkokula kaydedilmesi nedeniyle okul ve Ã¶ÄŸrenci ve Ã¶ÄŸretmen sayÄ±larÄ±nda da azalma meydana gelmiÅŸtir. 4+4+4 uygulamasÄ±ndan Ã¶nce 2011-2012 eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nda 28.625 olan okul Ã¶ncesi eÄŸitim veren okul sayÄ±sÄ±, 2015-2016 eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nda 27.793â€™e dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼r. 2016-2017 eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nda ise Ã§ok az bir artÄ±ÅŸla 28 bin 891 olmuÅŸtur.”

“OKULLAÅžMA ORANI DÃœÅžTÃœ”

Bozkurt, EÄŸitimin temel sorunlarÄ±ndan biri olan okullaÅŸma oranlarÄ±ndaki yetersizliÄŸinin Ã§Ã¶zÃ¼lemediÄŸini, Ä°statistiklere gÃ¶re, ilkokul ve ortaokulda okullaÅŸma oranlarÄ±nda belirgin bir dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 2013-2014 eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nda okullaÅŸma oranÄ±nÄ±n ilkokullarda yÃ¼zde 99.57 iken, bu yÄ±l bu oranÄ±n yÃ¼zde 98.13â€™e dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek “2013-2014 eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nda yÃ¼zde 99.61 olarak gerÃ§ekleÅŸen kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n okullaÅŸma oranÄ± ise geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l yÃ¼zde 98.90â€™a bu yÄ±l ise yÃ¼zde 98.19â€™a gerilemiÅŸtir.” dedi.

“EÄžÄ°TÄ°M SÄ°STEMÄ° SERMAYENÄ°N Ã‡IKARLARI DOÄžRULTUSUNDA ÅžEKÄ°LLENDÄ°RÄ°LDÄ°”

“AKP, kendi dÃ¶neminde sayÄ±larÄ± iki kat artan dershaneleri ‘paralelle mÃ¼cadele’ bahanesiyle Ã¶zel okullara dÃ¶nÃ¼ÅŸmeye zorlarken, devlet okullarÄ±na vermediÄŸi kaynaÄŸÄ±, yandaÅŸ Ã¶zel okullara peÅŸkeÅŸ Ã§ekmiÅŸtir.” iddiasÄ±nda bulunan Bozkurt; “Kamusal kaynaklar, eÄŸitimin ticarileÅŸtirilmesi iÃ§in Ã¶zel sermayeye aktarÄ±lÄ±rken kamusal eÄŸitimin niteliÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Ã–zel okullarÄ±n sayÄ±sÄ±, 2011-2012 eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±na gÃ¶re de yÃ¼zde 95 oranÄ±nda artmÄ±ÅŸtÄ±r. Ortaya Ã§Ä±kan tablo, AKP hÃ¼kÃ¼metinin eÄŸitim sistemini sermaye sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n Ã§Ä±karlarÄ± doÄŸrultusunda nasÄ±l ÅŸekillendirdiÄŸini ve eÄŸitim sistemindeki ayrÄ±ÅŸmayÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne sermektedir. MEBâ€™in istatistikleri, Ã¶zel okullarÄ± doÄŸrudan kamu kaynaklarÄ±yla destekleyen AKPâ€™nin eÄŸitimi kamusal bir hizmet olmaktan Ã§Ä±karma amacÄ±nÄ± ortaya koymaktadÄ±r. ” ifadelerini kullandÄ±.

“Ä°MAM HATÄ°P OKULLARINDAKÄ° ARTIÅž SÃœRMEKTEDÄ°R”

4+4+4 dÃ¼zenlemesiyle, hÃ¼kÃ¼metin amacÄ±nÄ±n mesleki yÃ¶nlendirme deÄŸil, bÃ¼tÃ¼n okullarÄ± imam hatip okullarÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmek olduÄŸunu sÃ¶yleyen Bozkurt; “Darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan cemaate ait kapatÄ±lan 1061 okulun yÃ¼zde 80â€™i, en fazla kontenjan aÃ§Ä±ÄŸÄ± imam hatiplerde olmasÄ±na raÄŸmen, imam hatip okuluna dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Fen, Sosyal Bilimler, GÃ¼zel sanatlar Liseleri gibi okullara ihtiyaÃ§ olmasÄ±na raÄŸmen bu okullarÄ±n imam hatibe dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesinin hiÃ§bir pedagojik gerekÃ§esi yoktur.

“MÃ¼fredat DeÄŸiÅŸiklikleri ile Bilimsel, Ulusal ve Laik EÄŸitim Tasfiye Ediliyor.” diyen Bozkurt; “Cumhuriyetâ€™in Ã¶ÄŸretmeni inanmadÄ±ÄŸÄ± mÃ¼fredatÄ± uygulamaz. Bu nedenle, AKP iktidarÄ±nÄ±n, AtatÃ¼rkâ€™Ã¼, bilimsel, laik, ulusal ve demokratik eÄŸitimi tasfiye etme giriÅŸimlerine karÅŸÄ± EÄŸitim-Ä°ÅŸ Ã¼yesi Ã¶ÄŸretmenler; AtatÃ¼rkâ€™Ã¼, AtatÃ¼rk ilke ve devrimlerini anlatmaya devam edecektir.” dedi.

PÄ°SA sonuÃ§larÄ±nÄ± da deÄŸerlendiren Bozkurt, TÃ¼rkiye’nin 12 yÄ±l Ã¶nce aldÄ±ÄŸÄ± puanlarÄ±n da altÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti. Bozkurt ayrÄ±ca TEOG’ta 15 bin Ã¶ÄŸrencinin tam puan almasÄ±nÄ±n soru iÅŸaretleri yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ±, “15 bin Ã¶ÄŸrencinin sorularÄ±n tamamÄ±nÄ± doÄŸru yapmasÄ± sÄ±navÄ±n tutarlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸÃ¼pheli hale getirmiÅŸtir.” diye konuÅŸtu.

“LAÄ°K EÄžÄ°TÄ°MÄ°N HAYATA GEÃ‡Ä°RÄ°LMESÄ°NÄ° Ä°STÄ°YORUZ”

Bozkurt, EÄŸitim-Ä°ÅŸ AydÄ±n Åžubesi YÃ¶netim Kurulu ile birlikte hazÄ±rladÄ±klarÄ± raporun sonucunda ise ÅŸunlarÄ± kaydetti;

“Her geÃ§en gÃ¼n iÃ§ten iÃ§e Ã§Ã¼rÃ¼yerek bir enkaz haline getirilmiÅŸ eÄŸitim sistemimizin yÄ±llar iÃ§inde birikerek artan yapÄ±sal sorunlarÄ±, geÃ§ici, gÃ¼nÃ¼birlik politikalarla geÃ§iÅŸtirilmiÅŸ ya da Ã§Ã¶zÃ¼msÃ¼z bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bir yandan temel bir insan hakkÄ± ve bir kamu hizmeti olan eÄŸitim piyasaya aÃ§Ä±lÄ±rken, Ã¶te yandan da ulusal belleÄŸi silinmiÅŸ, sorgulamayan, itaatkar, kendi adÄ±na karar verenlerin kararlarÄ±na biat eden bir nesil yetiÅŸtirilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmaktadÄ±r.

Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n Ã¶ÄŸrenmeye deÄŸil, sÄ±navlara koÅŸullandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, Ã¶ÄŸretmenlerin dÃ¼ÅŸÃ¼k Ã¼cretle, esnek ve gÃ¼vencesiz Ã§alÄ±ÅŸmaya zorlandÄ±ÄŸÄ±, siyasal kadrolaÅŸmanÄ±n sÄ±nÄ±r tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±, okullardan bilim ve sanatÄ±n kapÄ± dÄ±ÅŸarÄ± edildiÄŸi, dini referans alan uygulamalarÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± bir eÄŸitim sistemiyle saÄŸlÄ±klÄ± bireylerin yetiÅŸtirilmesi mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir.

EÄŸitim-Ä°ÅŸ olarak, Ã§ocuk ve genÃ§lerimizin, geleceÄŸimizin siyasi iktidarÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± enkazÄ±n altÄ±nda yok olmamasÄ± iÃ§in acil adÄ±mlar atÄ±lmasÄ± zorunluluÄŸunu bir kez daha belirtiyor, parasÄ±z, bilimsel, demokratik ve laik eÄŸitimin tÃ¼m yurttaÅŸlar iÃ§in ayrÄ±m gÃ¶zetmeksizin hayata geÃ§irilmesini istiyoruz.”