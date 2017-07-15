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15 Temmuz 2017
Eğitim, Güncel

“DARBELER İNSANLIK SUÇUDUR”

Eğitim-İş Aydın Şubesi Yönetim Kurulu, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde bir basın açıklaması yaparak, “Türkiye Cumhuriyeti, milli egemenlik temelinde kurulmuştur. Milletin iradesi yok sayılarak milli egemenliğe ve demokrasiye hukuk dışı müdahalede bulunulması kabul edilemez. Geçmişte ülkemizde gerçekleştirilen darbeler ulusumuza büyük acılar yaşatmış, demokrasi ve hukuk devleti anlayışı büyük yaralar almıştır.” dedi.
Eğitim-İş Aydın Şubesi Yönetim Kurulu’nun yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi;
“Atatürk Cumhuriyeti’nin tam bağımsızlıktan, tam demokrasiden ve özgürlükten yana eğitim emekçileri olarak bizler, darbe girişimine karşı tepkimizi o tarihte çok net ifade etmiş, siyasi iktidara da demokrasi ve millet iradesinin yegane teminatı ve koruyucusunun şahıslar değil, laik, demokratik sosyal hukuk devleti olduğunu hatırlatmıştık. Ancak AKP, 15 Temmuz darbe girişimini fırsata çevirerek OHAL kararı ile parlamentoyu fiilen askıya almış, kişi hak ve özgürlüklerini kısıtlamış, darbeyle ilgisi olmayan ama kendisine muhalif olan herkesi susturmanın derdine düşmüştür.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “en büyük devrimim” dediği laik Türkiye Cumhuriyeti’ne içten ve dıştan yönelebilecek tehditlere karşı, bugün her zamankinden daha dikkatli ve uyanık olmak zorundayız. Ulusumuz, gerici, bölücü ve yıkıcı tehlikelere karşı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlik ve beraberlik içinde olmalıdır. Eğitim-İş, tam bağımsızlık ve ulus egemenliğine dayanan; laik, demokratik, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni, üniter devlet yapısı içinde korumaya ve sonsuza kadar yaşatmaya kararlıdır.”
(GÜÇLÜ ÇEZİK)

 

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