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07 Mart 2017
Eğitim, Güncel

ÇYDD’DEN “#HAYIR”LI 8 MART MESAJI

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Aydın Şubesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir açıklama yaptı.
“8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadının emeği ile yoğurduğu, özveriyle yarattığı tüm değerleri yok sayan, küçümseyen tüm çağdışı yapılara #HAYIR diyoruz.” vurgusu yapılan mesajda şöyle denildi:
“Kadınlar!
Toplumun yarısı; çalışan, üreten, bölüşen kadınlar; ezilen, dövülen, tecavüz edilen, sömürülen, cinayetlere kurban edilen kadınlar; köyden, kentten, fabrikadan, tarladan sesi gelen kadınlar; çocuk kadınlar, yoksul kadınlar, evsiz barksız kadınlar; sevdiğinden, çocuğundan ayrı düşmüş kadınlar; tüm olumsuzluklara karşın direnen kadınlar, umudunu yitirmeyen kadınlar; her karanlık gecenin ardından güneşi inatla yeniden doğuran kadınlar; coşkularıyla, neşeleriyle renksiz bir dünyayı gökkuşağına çeviren kadınlar…
Tüm dünyada eşitsizliğe, ayrımcılığa, sömürüye #HAYIR diyoruz. Kadının emeği ile yoğurduğu, özveriyle yarattığı tüm değerleri yok sayan, küçümseyen tüm çağdışı yapılara #HAYIR diyoruz. Kız çocuklarının bir kazanç kapısı olarak görülerek çocuk işçilik ve çocuk evliliklerle eğitim hakkından yoksun bırakılmasına #HAYIR diyoruz. Yaşam hakkı başta olmak üzere yasal haklarına, eşit işe eşitsiz ücretten siyasetteki eşitsiz katılıma dek tüm alanlarda kadının ezilmişliğine dur diyebilmek için #HAYIR diyoruz.
Sorunların çok büyük, çözümlerin güç olduğunu biliyoruz. Kadına yönelik her türlü zorbalığa, şiddete, cinsiyet ayrımcılığına karşı kadının önce insan olduğu bilinciyle çözüm üretmeyi sürdüreceğiz. Kadının kendi gücünün farkına varabilmesi için yaşamı boyunca yılmadan çalışan, binlerce kızımızın elinden tutarak toplumun umudunu yeşerten Prof. Dr. Türkan Saylan gibi örnek Cumhuriyet kadınlarından devraldığımız sorumluluğumuzla yürümeye devam edeceğiz.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun.” (HABER MERKEZİ)

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