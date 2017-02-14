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14 Şubat 2017
Güncel, Yaşam

ÇERÇİOĞLU, SEVGİLİLERİ UNUTMADI

14 Şubat Sevgililer Günü’nde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sevgilileri unutmadı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi “14 Şubat Sevgililer Günü” nedeniyle Efeler merkezi ve il genelinde karanfil dağıtarak Aydınlıların Sevgililer Günü’nü kutladı.
Aydınlı vatandaşlar belediye çalışanlarını ellerinde karanfillerle görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler.
Öte yandan, kendilerini unutmayarak Sevgililer Günü’nü kutlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ettiler ve sevgilerini sundular.

(KUDRET CAN)

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