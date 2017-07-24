“CERATTEPE, MADENCİLİĞE KURBAN EDİLMEMELİ”

TEMA VAKFI BAŞKANI ATAÇ: “Cerrattepe’nin madenciliğe açılması dönüşü olmayan zararlar verecek”

Artvin Kafkasör Yaylası Cerrattepe Mevkii’nde madencilik faaliyetleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın verdiği ‘Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Olumlu’ kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan Türkiye’nin en büyük çevre davasında Rize İdare Mahkemesi’nin bölgede madencilik yapılabileceğine dair verdiği karar Danıştay tarafından onaylandı. Verilen bu kararla Cerrattepe’de madencilik faaliyetlerinin önü açıldı.

“Danıştay’ın Cerrattepe kararı üzüntü verici”

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, ”TEMA Vakfı olarak davacı olduğumuz ve hukuk sürecini yakından takip ettiğimiz Artvin’in Cerrattepe Mevkii’nde yapılması planlanan madencilik faaliyetleri için Danıştay kararını açıkladı. Maalesef karar bölgenin madenciliğe açılması yönünde. Verilen bu kararı üzüntüyle karşıladık. Çünkü Cerrattepe çok kıymetli eşsiz doğal güzelliklere sahip bir bölge. Bu değerin bilincinde olan Artvin’liler 1987’den bu yana yaşam alanlarını korumak ve doğal varlıklara sahip çıkmak amacıyla madencilik faaliyetlerine karşı hukuki çalışmalar yürütüyordu. 30 yıldır devam eden hukuki süreçte bölgede madencilik yapılamayacağına dair verilen kararlara rağmen Danıştay böyle bir karar aldı. Ancak bir kez daha altını çizmek istiyoruz. Artvin’in doğal varlıkları yeraltı kaynaklarından çok daha değerlidir. Artvin ve doğası, korunduğu takdirde Türkiye’nin ekonomik gelişmesine büyük katkılar sağlayacak bir potansiyele sahiptir. Artvin’e ve doğasına zarar verecek geleceğini karartacak madencilik faaliyetleri yerine ormanlarını, biyolojik çeşitliliğini, toprağını, suyunu koruyacak politikalar ve uygulamaları konuşmalıyız. Ülkemiz doğal varlıklarını koruyarak ekonomik değer yaratma konusunu gündeme getirmekte ve uygulamaları geliştirmekte çok genç kaldı. Gelecek nesillere de ait olan bu varlıkları çok kısa vadeli kazançlar için kullanmaya hakkımız yok.” dedi.

Konuyla ilgili olarak TEMA Aydın İl Temsilcisi Mehmet Özdemir de, vakfın şu açıklamasını kamuoyuyla paylaştı:

Artvin’de maden ile neleri kaybederiz?

1. Artvin halkının yaşam alanını

Maden ruhsat alanı, Artvin ili yerleşim yeri alanının yaklaşık 15 katı büyüklüğünde yamaç üzerinde bir alan (10 000 futbol sahası 4.156.25 ha) Artvin şehir merkezinin üst mahallelerine kadar iniyor.

2. Artvin’in kültür ve geleneklerini

Cerrattepe Artvinlilerin kültür ve geleneklerine bağlılığının da simgesi. Geleneksel Kafkasör şenliklerinin yapıldığı alan bu bölgenin içinde.

3. Artvin halkının temiz su hakkını

Maden arama ve işletilmesi faaliyetlerinden yer altı ve yer üstü suları etkilenecektir. Şehrin içme ve kullanma suyu kaynaklarının bir kısmı, maden ruhsat alanını içine alacak şekilde Kafkasör bölgesi ile bu alanın Genya Dağı ile birleştiği alandan gelmektedir.

4. Hatila Milli Parkı’ndan fazlasını

Artvin’de madene karşı mücadeleye başladığı yıllarda, 1995’te Hatila Vadisi Milli Park alanı olarak ilan edildi. Ancak Hatila Vadisi Milli Park’ında madenin olduğu alan, vadi içinde kalmasına rağmen milli park içine alınmadı. Topoğrafik haritada havzanın su ayırım çizgileri çizildiğinde, maden işletme alanı, Hatila Vadisi havzası içinde yer aldığı görülmektedir. Vadinin bütünlüğü bozularak, maden işletme alanı Milli Park sınırları dışında bırakılmıştır. Havza tümüyle Milli Park ilan edilse idi, maden işletme ruhsatı verilirken milli park olması nedeniyle engel ortaya çıkacaktı.

5. Biyolojik çeşitliliği, bir daha asla geri kazanamayacağımız türleri

Bölgede madencilik faaliyetleri, Avrupa’dan Orta Asya’ya uzanan bu geniş coğrafyadaki en büyük doğal yaşlı orman ekosistemlerini, sadece ülkemizde bulunan nadir endemik türleri ve zengin biyolojik çeşitliliği tehdit ediyor. Biyolojik çeşitlilik bir kez kaybedilince bir daha geri kazanılmıyor. Kafkasör Yaylası, Camili Havzası, Hatila ve Çoruh vadileri ile Artvin’in ılıman kuşak ormanları, biyolojik çeşit bakımından olağanüstü bir zenginliğe sahip. Bunlardan proje sahasında hen endemik hemde nesli tehlike altında olan yani yok olmak üzere olan, ismini Artvin’den alan Crocusbiflorus subsp artvinensis türünün proje alanında bulunduğu , yine iki adet nadir ve endemik olan türün de Tehlike Altına Girebilir kategorisinde yer aldığı ÇED raporunda belirtilmektedir. Ayrıca proje alanında yedi adet nadir bulunan tür bulunmaktadır ve sadece teleferik hattında altı endemik tür yer almaktadır. Bu türler istisnasız mutlak koruma altına alınması gereken türlerdir.

Bu bölge maruz kaldığı tehditler nedeniyle konunun uzmanı uluslararası kuruluşlara göre (Conservation International, WWF International, IUCN) dünyanın doğal koruma açısından en önemli ekolojik bölgelerinden biri olan “Kafkasya Sıcak Noktası” içerisinde yer alıyor. Bölgede 21 memeli hayvan varlığı saptanmıştır. Yine Bern Sözleşmesi’nin Ek Liste II’de yer alan “Kesin Koruma Altına Alınan Fauna Türleri” içinde çok sayıda tür Cerrattepe-Kafkasör-Genya bölgesinde yaşamını sürdürmektedir.

Artvin, 200’ü sadece bu bölgede yetişen (endemik) 305’i ise nadir bulunan yaklaşık 1900 bitki türü ile Antalya ve İstanbul’dan sonra ülkemizin en zengin üçüncü ilidir. Artvin’de uluslararası sözleşmelere göre risk altında ve korunması gereken çok sayıda bitki türü ve habitatları da mevcuttur.

Uluslararası Doğa Koruma birliği (International Union for Conservation of Nature-IUCN) ve WWF tarafından desteklenen ve dünyanın üzerinde endemik ve nadir bitkilerin çok sayıda bulunduğu koruma değeri yüksek alanların tespit amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde dünya üzerinde 234 “Bitkisel Çeşitlilik Merkezi” tespit edilmiştir. Ülkemizde 5 alan bu kapsamdadır. Artvin ilindeki maden sahası “Kuzeydoğu Anadolu Bitkisel Çeşitlilik Merkezi (SWA. 19) olarak tanımlanan kesim içerisinde yer almaktadır.

Maden alanında 2 adeti kibritotugiller, 20 adedi eğrelti türü, 337 adedi tohumlu bitkilerden olmak üzere toplam 359 tür tespit edilmiştir. Bunların 60 kadarı ağaç ve çalı türleri oluşturmaktadır. Bunlar arasında Doğu Karadeniz Köknarı, Papaz Külahı, Hanımeli, Çınar, Yapraklı Akçaağaç, Beşparmak Akçaağacı, Üç Loplu Akçaağaç, Aslan Pençesi, gibi türler sadece bu bölgede yetişir, endemiktir. Dağ Gülü, Doğu Karadeniz Meşesi ise alanda bunan en önemli kalıntı (relikt) türlerdir.

6. Dünyanın en büyük el değmemiş, yaşlı orman ekosistemi

Kafkasör, Hatila Vadisi ve Çoruh Vadisi, dünyanın biyolojik çeşitlilik açısından en zengin ve aynı zamanda tehlike altındaki en önemli 25 karasal ekolojik bölgesinden biri olarak kabul ediliyor. Üstelik Avrupa ve Orta Asya’yı içine alan geniş coğrafyadaki en büyük doğal yaşlı orman ekosistemine burada rastlanıyor. Maden sahası, aynı zamanda, Batı Avrasya’daki Üçüncü Zaman’a ait ormanların en önemli sığınak ve relikt (kalıntı) alanıdır.

Dünya üzerinde ılıman yaprak döken ormanların Üçüncü Zaman’dan bu yana kesintiye uğramadan varlığını sürdürdüğü nadire bölgelerdendir. Avrupa ile Orta Asya’yı içine alan geniş coğrafyadaki en büyük “doğal yaşlı orman” ekosistemlerine burada rastlanmaktadır. Doğal Yaşlı Orman Ekosistemi; İnsan müdahaleleri ile değişime uğramamış, biyolojik çeşitlilik zenginliği ve değişik türde yaban hayvanlarına barınak sağlaması açısından özel önemde olan korunan ormanlardır. Bundan dolayıdır ki, bölgenin koruma açısından önemini kabul eden Dünya Doğayı <koruma Vakfı (WWF) bu kesimin ılıman kuşak ve doğal yaşlı ormanlarını dünya üzerinde korumada öncelikli “200 Ekolojik Bölge” den biri olarak ilan etmiştir.

7. Bölgedeki ormanların gelecek nesillerini

Türkiye’de tanımlanan 144 “Önemli Bitki Alanı”ndan 4’ü (Karçal Dağları-Çoruh Vadisi- Doğu Karadeniz Dağları ve Yalnızçam Dağları) Artvin ili sınırları içinde kalmaktadır. Maden sahası da taşıdığı bitkisel zenginlik ile Çoruh Vadisi ve Doğu Karadeniz Dağlarım Önemli Bitki Alanları içerisinde kalmaktadır. Çoruh Vadisi Önemli Bitki Alanları bünyesinde yer alan Fıstıklı Köyü civarındaki yaklaşık 100 ha’lık Pinus pinea (Fıstık Çamı) ormanı ile birçok Akdeniz kökenli kalıntı bitki de Artvin’in bitkisel tür zenginliği açısından oldukça büyük bi,r öneme sahip olduğunu gösteren kanıtlardır. Bu alan aynı zamanda Gen Koruma Ormanı olarak ilan edilmiştir ve öncelikli koruması gereken alanlar arasındadır.

8. Göç eden kuşların yuvaları

Bölgenin hayvan çeşitliliği de (fauna) çok önemlidir. Yıurtıcı kuşların ülkemizden geçen 2 ana göç yollarından birisi, Kafkasör-Genya Dağı bölgesidir. Birçok uluslararası sözleşmede göç yollarının korunması hüküm altına alınmıştır.

Cerrattepe Madeni Kronolojisi

1980’lerin başlarında MTA gözlem ve sondaja başladı..

1987’de (kimi kaynaklara göre ise 1988’de) ilk arama/çıkarma ruhsatı alındı.

1992’de ruhsat Cominco isimli Kanada’lı bir şirkete devredildi ve şirket arama ve sondaj çalışmalarına başladı.

1994 sondaj çalışmaları sonrasında ilk olumsuz etkiler görülmeye başladı ve ölen bazı ineklerin arama çalışmaları sırasında kullanılan kimyasal maddelerin sulara karışması sonrası öldüğü iddia edildi. Konunun araştırılması amacıyla alınan ve Erzurum’a gönderilen su örneklerinin kaybolduğu iddia edildi.

1995’te Artvin halkı maden çalışmaları ile ilgili daha iyi bilgi sahibi olmak ve sürece katılabilmek için Yeşil Artvin Derneği’ni kurdu.

1996 yılında Artvin Valiliği Mahalli Çevre Kurulu’nun olumsuzluklar içeren görüşleri Resmi Gazete’de (13.02.1996 tarih 22553sayılı) yayınlandı.

1998 yılında Maden Teknik Araştırma Genel Müdürlüğü “Artvin İli Çevre Jeolojisi ve Doğal Kaynakları” adlı kapsamlı bir araştırma ile heyelan risklerine dikkat çekti ve Şubat 1998‘de Artvin halkının 10.000 imzalı metniyle Çevre Bakanlığına müracaat edildi ve çevre tekrar incelenmek üzere durduruldu.

2002’de Cominco şirketi projeden çekildi ve ruhsatını başka bir Kanada şirketi olan İNMET Minig isimli şirkete devretti.

2005’te Yeşil Artvin Derneği ve Artvin Barosu projeye karşı dava açtı ve hemen yürütmeyi durdurma veridi.

2009 yılı sonunda Rize İdare Mahkemesi maden ruhsatını iptal etti. Ardından Danıştay da aşağıdaki ”…maden ruhsat alanlarının milli park ve turizm alanları ile iç içe olduğu, maden işletmeciliğinin ülke ekonomisine esasen bir katkısının olmayacağı, bölgenin eşsiz doğal güzellikleri ve varlıklarının zarar göreceği, Artvin’in jeolojik olarak heyelan riski taşıyan bir alanda bulunduğu, aktif heyelan alanları bulunduğu, bu konuda birçok olumsuz raporlar bulunduğu, bölgede yapılacak madencilik faaliyetlerinin bitki ve hayvan türlerini olumsuz etkileyeceği, ruhsatların verildiği tarih itibariyle ÇED yönetmeliği kapsamında olduğu, hukuka aykırı olarak ruhsatlandırma işleminin yapıldığı, ÇED olumlu raporu aranmadığı bu nedenle işletme izni ve ruhsatların iptali”

Mart 2011’de Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı içinde Artvin Cerrattepe ve Genya’nın da olduğu ülke genelinde 1343 alanın ihale yoluyla ruhsatlandırılacağını duyurdu.

Şubat 2012’de Artvin’deki sivil toplum örgütleri, siyasi parti il başkanları, Belediye Başkanı vs. ile beraber Ankara’da Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile görüşme yapıldı.

17 Şubat 2012’de yapılan ihalede bu alanlar Özaltın İnş. Tic. Ve San A.Ş.’ye verildi.

2012 yılında ihalenin feshi ve ÇED raporu olmadan çalışmalara başlandığı gerekçesi ile Rize İdare Mahkemesi’nde iki ayrı dava açıldı. İhale ile ilgili dava reddedilirken, ÇED davasında iptal kararı malındı.

2013 yılında da Özaltın A.Ş. ruhsatını Etibakır A.Ş.’ye (Cengiz İnşaat) devretti.

26. Eylül 2013 tarihinde ÇED olumlu kararının iptali için dava açıldı.

20.11.2014 tarihinde Rize İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

24 Aralık 2014 tarihinde Rize İdare Mahkemesi ÇED olumlu kararını iptal etti. Ardından firma yeni bir ÇED başvurusunda bulundu.

02 Haziran 2015 tarihinde yeniden ÇED olumlu kararı alındı.

10 Temmuz 2015 tarihinde ÇED olumlu kararının iptali için 751 kişinin imzaladığı, 61 avukatın yer aldığı Türkiye’nin şimdiye kadarki en büyük çevre davası açıldı.

ÇED Olumlu Kararının iptali davası devam ediyor. 14. Mart 2016 tarihinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapıldı. Bilirkişi raporu aleyhte geldi.

TEMA Vakfı’nın da aralarında bulunduğu, 751 kişi ve kuruluşun 61 avukat aracılığıyla açtığı, Türkiye’nin en büyük çevre davası olan Artvin Çerrattepe Davası, Rize İdare Mahkemesi’nde 19 Eylül 2016 tarihinde gerçekleşti.

“Çevre >>Etki Değerlendirme (ÇED) Olumlu” raporunun yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada karar verildi. Rize İdare Mahkemesi ÇED olumlu raporunun iptalini 20 Eylül 2016’da reddetti.

Davacılar kararı temyiz etmek için üst mahkemeye başvurdular. Danıştay, Rize İdare Mahkemesi’nin ÇED olumlu kararının iptalini reddetme kararını 3 Mayıs 2017tarihinde onadı. Karar Temmuz ayında tebliğ edildi.

(HABER MERKEZİ)