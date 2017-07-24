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24 Temmuz 2017
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BURCU’DAN 24 TEMMUZ MESAJI

BYEGM Muğla İl Müdürü Şerife Münire Burcu yayınladığı mesajla 24 Temmuz Basın Bayramını kutladı. Burcu, mesajında şu ifadelere yer verdi: ‘Bağımsız ve tarafsız basın, güçlü demokrasinin varlığına işaret eder. Toplumunun doğru bilinçlenmesi, bilgilendirilmesi ve demokrasinin kök salmasında bağımsız ve tarafsız basının katkısı yadsınamaz bir gerçekliktir.
24 Temmuz 1908’ de Türk Basınında sansürün kaldırılmasının 109.yıl dönümü nedeniyle, ilimizde ve bölgemizde günün her saatinde mesai saati gözetmeksizin ilkeli, cesur ve fedakarca yaptıkları çalışmalarıyla, hızlı, tarafsız ve doğru bilgilere yönlendiren, milletimiz ve demokrasimizden yana bir tutum alan, değerli Basın Mensuplarının 24 Temmuz Basın Bayramı kutlar, saygı ve selamlarımı sunarım.”
(HABER MERKEZİ)

 

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