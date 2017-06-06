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06 Haziran 2017
Eğitim, Güncel

“BU YANLIŞTAN VAZGEÇİN”

Eğitim-İş Aydın Şube Başkanı Yener Bozkurt, yazılı bir açıklama yaparak yönetici adaylarının önceki yıllarda ek-1 puanlarının liste halinde tüm ilgililere ve kamuoyuna açıkken ilk defa T.C. kimlik numarası ile sadece kendi sonuçlarını gördüğünü belirtti.
“MÜLAKATI MEŞRU KILMAK İSTEMEKTEDİR”
Aydın  İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce Aydın’da Eğitim Kurumlarında boş bulunan kadrolara görevlendirilmek üzere EK-1 Değerlendirme formu ile müracaatta bulunan Müdür, Müdür başyardımcısı ve Müdür yardımcısı adaylarının Ek-1 puanlarının Milli Eğitim Müdürlüğü’nün internet sitesinde yayınlanarak duyurulduğunu belirten Bozkurt; “Yönetici adayları başvuru anında kendi puanlarını zaten görebilmektedir. Burada Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü puanları saklayarak,  objektif olmayan ve tamamen yandaşların atanmasını gerçekleştiren mülakatı meşru kılmak istemektedir.” dedi.
“İLİMİZ EĞİTİMİ,BAŞARI ANLAMINDA BÜYÜK DARBELER ALMIŞTIR”
“Aydın Milli Eğitim Müdürlüğü Kurum etik kurallarından belki de en önemlilerinden olan ‘Şeffaflık’ ve buna bağlı olarak da ‘dürüstlük’  ilkelerini ihlal etmektedir.” diyen Bozkurt yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
“Bu tür yanlış uygulamalarla ‘İlimiz eğitimi’ son yıllarda hem kurum kültürü, hem adalet ve güven duygusu,  hem de başarı anlamında büyük darbeler almıştır. Yalan, yanlış yapılan ‘yandaş atamalar’ sonunda hiçbir yöneticilik tecrübesi olmadan okullara yönetici olan pek çok müdür ve müdür yardımcılarının görevden alındıkları ya da görevi bırakmak zorunda kaldıkları tüm kamuoyunca bilinen bir gerçektir.”
“VEREMEYECEĞİNİZ HESAPLARIN ALTINA GİRMEYİN”
Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Eğitim-İş Sendikası olarak çağrıda bulunan Bozkurt; “Yapılan yandaş atamalarla Aydın’da eğitimi hangi noktalara getirdiğiniz bellidir. Bu yanlışlıktan vazgeçin! Sınavları etik kurallar içerisinde, şeffaf ve dürüst yapın. Veremeyeceğiniz hesapların altına girmeyin!” diye konuştu.
(GÜNER DOKUYUCU)

 

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