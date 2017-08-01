Borsa, zeytinyağını Mardin’de tanıttı

Aydın Ticaret Borsası tarafından yürütülen “Zeytinyağının Pazar Payının Arttırılması” projesi kapsamında tadım ve tanıtım faaliyetlerinin sonuncusu Mardin’de gerçekleşti.

İstanbul Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) ve Aydın Ticaret Borsası Özel Gıda Laboratuvarları A.Ş ortaklığında, Aydın Ticaret Borsası tarafından başvurularak, KOSGEB Başkanlığı tarafından desteklenmeye uygun görülen “Zeytinyağının Pazar Payının Arttırılması” projesi kapsamında, tanıtım ve tadım faaliyetlerinin sonuncusu 29-30 Temmuz tarihlerinde Mardin AVM’de gerçekleşti.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, yaptığı açıklamada; “Zeytinyağı Pazar Payının Arttırılması Projemiz kapsamında, Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım etkinliğimizin sonuncusunu Mardin AVM’de tüketicilerin yoğun ilgisi ile gerçekleştirdik. İki gün süren etkinliğimizde; tüketicilere, Uluslararası Zeytin Konseyi (International Olive Council / IOC) tarafından akredite olan, Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli uzmanlarımız Aysun Uğur ve Celil Oruç tarafından, kaliteli zeytinyağını nasıl ayırt edebilecekleri, kaliteli zeytinyağında olması ve olmaması gereken özellikler hakkında bilgiler verildi. Etkinliğimiz tadım uzmanlarımızın tüketicilerle birebir görüşerek, zeytinyağında olması ve olmaması gereken özellikler anlatılarak ve kaliteli zeytinyağını nasıl ayırt edilebileceklerini, tadım yaptırılarak anlattılar. “Mardin etkinliğimizde projemize destek veren, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası’na, Kızıltepe Ticaret Borsamıza ve proje ortaklarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, sözlerine şu şekilde devam etti. “Projemiz ile tadım ve tanıtım etkinliğini gerçekleştirdiğimiz Ankara, Samsun, Konya, Afyon, Isparta, Denizli, Edirne, Tekirdağ, Sivas, Erzincan, Giresun, Elazığ, Kütahya, Ordu, Malatya, Zonguldak, İzmit, Sakarya, Van ve Mardin illerinde, yaklaşık 20 bin kişiye zeytinyağında olması gereken özellikleri anlattık ve zeytinyağı tadımı yaptırdık. Projemiz ile 20 ilde yaklaşık 20 bin tüketiciyi tadım konusunda bilinçlendirerek, farkındalık oluşturduk “Bilinçli bir tüketici kitlesi oluşturarak, ülkemizde düşük olan zeytinyağı tüketiminin arttırılması” konusunda zeytinyağı sektörüne yarar sağladığımız inancındayız. Her bir ilimizden, görevimizi yerine getirmiş olmanın vermiş olduğu memnuniyetle ayrıldık ve projemiz ile ilgili çok güzel geri dönüşler sağladık. 20 ilimizde gerçekleştirmiş olduğumuz tadım ve tanıtım etkinliklerinde, desteklerini esirgemeyen proje ortaklarımız, İstanbul Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi ve Aydın Ticaret Borsası Özel Gıda Laboratuvarları A.Ş’ne, ayrıca projemiz için özveri ile çalışan Uluslararası Zeytin Konseyi (International Olive Council / IOC) tarafından akredite olan, Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli uzmanlarımızın her birine teşekkür ediyorum. Projemiz kapanış toplantısını Ağustos ayında gerçekleştireceğiz” (İHA)