BORSA, M.I.N.D. projesi toplantısına katıldı

Aydın Ticaret Borsası, ortağı olduğu M.I.N.D. (Pazarlama, Uluslararasılaştırma ve Geliştirme) projesi 5. toplantısına Katıldı.

Aydın Valiliği AB Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi ve Aydın Ticaret Borsasının tarım ve gıda alanında faaliyet gösteren KOBİ’lerin uluslararasılaşma, yeni ticari ağlar ve pazarlar geliştirme kapasitelerini artırmayı amaçlayan Avrupa Birliği Projesi olan M.I.N.D’ ın 5. toplantısı İtalya Formaper şirketinde gerçekleştirildi.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ülgen, ve Proje Sorumlusu Fevzi Çağrı Menderes, projenin Türkiye ortağı olarak kurumlarını temsilen katılım sağladılar. 2016 Kasım ayında Castellon’da gerçekleştirilen proje toplantısının devamı niteliğindeki 5. toplantıda, KOBİ ve ekonomi bölümü, yeni mezun öğrencilerinin dış ticaret alanında ortak çalışmalarına yardım edecek karşılıklı görüşme olanağı oluşturmak, ilerisi için istihdam kanalları açmak ve proje ortakları proje sonunda oluşturulacak açık kaynak kütüphanesi için seçmiş oldukları konular ile ilgili araştırmalarını ve kendi dillerine çevirilerini tamamlayarak, gelecek toplantı için yeni görevler hakkında bilgi alışverişinde bulundular.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, proje tamamlandığında proje web sitesi http://mind.prismsrl.it/tr/ üzerinden pek çok dilde uluslararasılaşma konularında kapsamlı bir açık kaynak kütüphanesi oluşacağını, Aydın Valiliği ile birlikte çok uluslu bir proje ağı içerisinde yer almaktan gurur duyduğunu belirtti. (İHA)