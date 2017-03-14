Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
14 Mart 2017
Ekonomi, Güncel

BORSA, M.I.N.D. projesi toplantısına katıldı

Aydın Ticaret Borsası, ortağı olduğu M.I.N.D. (Pazarlama, Uluslararasılaştırma ve Geliştirme) projesi 5. toplantısına Katıldı.
Aydın Valiliği AB Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi ve Aydın Ticaret Borsasının tarım ve gıda alanında faaliyet gösteren KOBİ’lerin uluslararasılaşma, yeni ticari ağlar ve pazarlar geliştirme kapasitelerini artırmayı amaçlayan Avrupa Birliği Projesi olan M.I.N.D’ ın 5. toplantısı İtalya Formaper şirketinde gerçekleştirildi.
Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ülgen, ve Proje Sorumlusu Fevzi Çağrı Menderes, projenin Türkiye ortağı olarak kurumlarını temsilen katılım sağladılar. 2016 Kasım ayında Castellon’da gerçekleştirilen proje toplantısının devamı niteliğindeki 5. toplantıda, KOBİ ve ekonomi bölümü, yeni mezun öğrencilerinin dış ticaret alanında ortak çalışmalarına yardım edecek karşılıklı görüşme olanağı oluşturmak, ilerisi için istihdam kanalları açmak ve proje ortakları proje sonunda oluşturulacak açık kaynak kütüphanesi için seçmiş oldukları konular ile ilgili araştırmalarını ve kendi dillerine çevirilerini tamamlayarak, gelecek toplantı için yeni görevler hakkında bilgi alışverişinde bulundular.
Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, proje tamamlandığında proje web sitesi http://mind.prismsrl.it/tr/ üzerinden pek çok dilde uluslararasılaşma konularında kapsamlı bir açık kaynak kütüphanesi oluşacağını, Aydın Valiliği ile birlikte çok uluslu bir proje ağı içerisinde yer almaktan gurur duyduğunu belirtti. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Kuyumcuların terazileri denetimden geçti
Share

BENZER HABERLER

Emrah Karaduman yarın yoğun bakımdan çıkabilir

Emrah Karaduman yarın yoğun bakımdan çıkabilir

Emrah Karaduman’ın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama

Emrah Karaduman’ın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama

Aleyna Tilki’den Emrah Karaduman’a ziyaret

Aleyna Tilki’den Emrah Karaduman’a ziyaret

Fettah Can popüler müziğine Bach göndermesi:

Fettah Can popüler müziğine Bach göndermesi:

KADINLARDAN, RENKLİ TASARIMLAR

KADINLARDAN, RENKLİ TASARIMLAR

Eşofmanlı Şevket Hocadan ‘ciğerli’ referandum yorumu

Eşofmanlı Şevket Hocadan ‘ciğerli’ referandum yorumu

Hava Durumu

Açık
Yarın 03/15 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En yüksek 17°C. Rüzgâr DKD, 10 - 15 km/saat.
Parçalı Bulutlu
Yarın 03/15 10%
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu. En düşük 3°C. Rüzgâr KKD, 10 - 15 km/saat.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,7438

  • Euro

    3,9745

  • BIST

    89.137

  • Altın

    144,3501

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE