“BİR ÖĞRETMENİMİZ DAHA PKK TARAFINDAN KATLEDİLDİ!”

EĞİTİM-İŞ: “DEVLETİN İŞİ KINAMAK DEĞİLDİR” EĞİTİM-İŞ: “DEVLETİN İŞİ KINAMAK DEĞİLDİR”

Eğitim-İş Aydın Şubesi, 4 gün önce PKK tarafından kaçırılan öğretmen Necmettin Yılmaz’ın katledilmesine büyük tepki gösterdi.

Öğretmen Necmettin Yılmaz’ın terör örgütü tarafından şehit edilmesi nedeniyle bir açıklama yapan Eğitim-İş Aydın Şubesi Yönetim Kurulu, yaşanan bu kayıpların, AKP’nin terörle mücadele konusundaki teslimiyetçi tavrından kaynaklandığını ileri sürdü.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“AKP’nin terörle mücadeleyi bir kenara bırakıp, devletin tüm gücünü toplumun muhalif unsurlarını susturmak için kullandığı bu günlerde, terör örgütü PKK’nın hainliklerine hız verdiğini görüyoruz.

Maalesef 4 gün önce, tatil için memleketi Gümüşhane’ye dönerken aracı durdurularak kaçırılan 23 yaşındaki genç öğretmen Necmettin Yılmaz’ın, kara haberi bugün geldi.

Terör örgütü PKK, kendi internet sitelerinden, henüz hayatının baharındaki Necmettin öğretmeni katlettiğini ilan etti.

Henüz sokak ortasında PKK’nın hain kurşunlarına hedef olarak can veren Aybüke öğretmenin sıcağı dururken bu acı, tüm Türkiye’yi sarmıştır. Ateş, düştüğü yeri değil; tüm ulusun yüreğini yakmıştır.”

“DEVLETİN İŞİ KINAMAK DEĞİLDİR!”

“Görünen odur ki; artık şehir merkezlerinin, karayollarının, devlet lojmanlarının dahi güvenliği sağlanamamaktadır.

Terörle mücadele konusunda teslimiyetçi tavrı yüzünden ulusumuzu ateşe atan AKP, her kaybın sonunda sergilediği önce suskunluk sonra ‘kınama’ tavrını sürdürmektedir.

Artık yeter! Kınamak, terörle mücadele konusunda her türlü imkânı elinde barındıran bir devletin yöneticilerinin işi değildir! AKP, ‘kınamayı’ biz demokratik kitle örgütlerine bırakmalı ve derhal dört elle terörle mücadele konusunda kalıcı çözümlere sarılmalıdır.

Terör örgütü PKK’nın öğretmenlerimizi hedef almasının münferit olmadığı idrak edilmeli ve bu konuda gerekenler yapılmalıdır.”

“ATATÜRK’ÜN ÖĞRETMENLERİ GÖREV BAŞINDA”

“Bilinmelidir ki, var olan tüm olumsuz koşullara karşın, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün, Cumhuriyetin öğretmenlerine verdiği ‘Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür kuşaklar ister’ görevini yerine getirmek için ülkenin her karış toprağında görev yapan öğretmenlerimizi bu alçak saldırılar yıldırmayacaktır. Ülkenin bağımsızlığının ve bütünlüğünün korunması için, cehalete karşı verilecek savaşta onurlu ve fedakâr öğretmenlerimiz her zaman var olacaktır.

Ülkenin her tarafında, eğitimin ışığı ve aydınlığını taşıyan öğretmenlerimizin korunması konusunda yetersiz kalan siyasi iktidarı bir kez daha uyarıyoruz; görev yeri olarak her neresi gösterilirse ‘vatan toprağıdır’ diyerek bir an bile düşünmeyen öğretmenlerimizin, güvenliği sağlanmalı; bu konuda şimdiye kadar gösterilen güvenlik zafiyetlerinin sorumluları yargılanmalıdır.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Yeni nesiller, öğretmenlere emanet’ ise öğretmenlerin canı da, onları korumakla mükellef olan devlete emanettir.

Bu kıymetli emanetin ağırlığını taşımayanlar, karşılarında her zaman bizleri bulacaktır.

Şehit öğretmenimize rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm ulusumuza baş sağlığı diliyoruz. Teröre karşı direnmeye ve sesimizi yükselmeye devam edeceğimizin herkesçe bilinmesini istiyoruz.” (Güçlü ÇEZİK)