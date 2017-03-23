BAŞAK KOLEJİ’NDEN “BİYO İNOVASYON” SEMİNERİ

Eğitimdeki kalitesini hız kesmeden devam ettiren Aydın Başak Koleji, öğrencileri için Doğa Bilimleri konulu “Biyo-İnovasyon” başlıklı bir seminer düzenledi.

Aydın Özel Başak Koleji Konferans Salonu’nda düzenlenen “Biyo-İnovasyon” konulu seminerde Doğa Bilimleri Derneği Başkanı Altuğ Revnak Eti, öğrencilere canlıların dünyasını anlattı.

Öğrencilerin ilgiyle izledikleri seminerde doğadaki canlılardan öğrendiği teknolojileri paylaşan bilim araştırmacısı, doğa gönüllüsü Altuğ Revrak Eti; “Size canlıları anlatacağım. Ben canlıları inceliyorum, onlardan öğrendiklerimle teknoloji geliştirmeye çalışıyorum. Yani sizin kullandığınız cep telefonlarından, bilgisayarlar gibi.” dedi.

DÜNYA LEGO YARIŞMASI

Kodlama programları ve legolarla öğrenci takımları çalıştırdığına da değinen bilim araştırmacısı Eti; “Çalıştırdığım takımlar Dünya Lego yarışmalarına giriyorlar. Sizlerle de burada öyle bir takım kuralım.” dedi.

“DOĞADAKİ CANLILAR, İNSANLAR GİBİ DÜNYAYI KİRLETMİYOR”

Öğrencilere doğadaki canlılarda var olan teknolojiyi anlatan Eti; “İlk canlıyla doğada ilk teknoloji başlıyor. Yani dünyadaki ilk canlı 4 milyar yıl önce hayata başladığı anda yazılım sistemi var, internet kullanıyor, wifi alanları var, kablolu kablosuz bağlantılar yapıyor, güncelleme yapabiliyor. İlk canlının kendi genetiğinin güncellemeleri var. Haberleşebiliyor. Mesela ağaçların kendi internet ağları var. Böceklerle ve diğer ağaçlarla konuşuyorlar. Bu teknolojileri örnek alırken biz istiyoruz ki, doğayı bozmayalım. Çünkü bizim bıraktığımız atığı görüyorsunuz, doğanınkini de görüyorsunuz arada çok ciddi fark var. Doğada kir yok, yani canlıların bıraktıkları mutlaka besine dönüştürülüyor ve doğada kalmıyor. Yani eko-sistem fabrika olarak baktığınızda atığı ve çöpü yok. Ama bizde çöp çok fazla. Canlılar 4 milyar yıldır dünyadalar ve bozmuyorlar. İnsan öyle bir mühendislik ve teknoloji kullanıyor ki çok fazla çöp bırakıyoruz, çok fazla enerji kullanıyoruz, çok fazla gıda tüketiyoruz ve diğer canlılarla büyük bir farkımız var.” diye konuştu.

“Biyo-İnovasyon” konulu seminerinde öğrencilere Leonardo Vinci’den de örnekler veren Eti;

Leonarda Vinci, yaptığı icatlarda doğayı model alıyor. 500 yıl önce kuşları inceleyerek onları resmediyor ve kanat çırpan bir uçak maketi yapıyor ve diyor ki canlıları model alın, aynısını yapmaya çalışın.” şeklinde konuştu.

İki seans olarak düzenlenen seminerde Aydın Özel Başak Koleji öğrencileri keyifli dakikalar yaşarken aynı zamanda da doğadaki canlılar ile ilgili merak ettikleri soruları doğa gönüllüsü ve bilim araştırmacısı Altuğ Revrak Eti’ye sorarak öğrendiler.