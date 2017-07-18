Bakan MÃ¼fredatÄ± AÃ§Ä±kladÄ±: Cihat Var, Evrim Yok

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, yeni mÃ¼fredatÄ±n ilk olarak 2017-2018 eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nda 1, 5 ve 9’uncu sÄ±nÄ±flarda uygulamaya konulacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, “15 Temmuz gÃ¼ncellenen Ã¶ÄŸretim programlarÄ±mÄ±zda yer alacak” dedi.

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, GÃ¼ncellenen Ã–ÄŸretim ProgramlarÄ±â€™nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ± toplantÄ±sÄ±nda 2017-2018 eÄŸitim dÃ¶nemi yeni mÃ¼fredatÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Bakan YÄ±lmaz, gelecek nesillerin daha donanÄ±mlÄ± olabilmesi iÃ§in mÃ¼fredatÄ±n yenilenmesi ihtiyacÄ±nÄ±n doÄŸduÄŸunu sÃ¶yleyerek ÅŸunlarÄ± kaydetti:

“Ä°lkokul ve ortaokul dÃ¼zeyinde 17, lise dÃ¼zeyinde 24, Ä°mam Hatip Ortaokulu ve Ä°mam Hatip Lisesi dÃ¼zeyinde 10 olmak Ã¼zere toplam 51 ayrÄ±, sÄ±nÄ±flar esas alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda ise 176 mÃ¼fredat yenilendi. MÃ¼fredat; Ã¶ÄŸretmen, Ã¶ÄŸrenci ve velilerin gÃ¶rÃ¼ÅŸleri alÄ±narak yenilendi. Ä°lk olarak 2017-2018 eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nda 1, 5 ve 9’uncu sÄ±nÄ±flarda uygulamaya konulacaktÄ±r. Ocak 2018’e kadar programlarla ilgili olarak sahadaki uygulamalarÄ±mÄ±z Ã¼zerinden izleme ve deÄŸerlendirme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapacaÄŸÄ±z. Haziran 2018’e kadar deÄŸiÅŸtirilen mÃ¼fredatlarÄ±n eÄŸitim araÃ§ gereÃ§lerini, Ã¶lÃ§me araÃ§larÄ±nÄ± hazÄ±rlayacaÄŸÄ±z. EylÃ¼l ayÄ±ndan itibaren, okullarÄ±mÄ±zÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±yla birlikte, bÃ¼tÃ¼n Ã¶ÄŸretmenlerimizin ve velilerimize programlarÄ±n ayrÄ±ntÄ±lÄ± olarak tanÄ±tÄ±lacaÄŸÄ± toplantÄ±lar dÃ¼zenlenecek. Bu hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±zla, 2018-2019 eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±na tÃ¼m sÄ±nÄ±flarda ve tÃ¼m derslerde yeni mÃ¼fredat ile eÄŸitim Ã¶ÄŸretim sÃ¼recimize istikrarlÄ± ve Ã§ok daha gÃ¼Ã§lÃ¼ yeni ve yenilikÃ§i bir ÅŸekilde devam edeceÄŸiz. Yenilenen mÃ¼fredatlarÄ±n sade ve anlaÅŸÄ±lÄ±r olmasÄ± Ã¶n planda tutulmuÅŸtur. Beden eÄŸitimi dersinin adÄ±, beden eÄŸitimi ve spor olarak deÄŸiÅŸtirildi. Ã–ÄŸrencilere kazandÄ±rÄ±lmasÄ± hedeflenen yeterlilik ve beceriler belirlenirken derslerin tabiatÄ± dikkate alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. MÃ¼fredatlarÄ±n giriÅŸ bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne ‘deÄŸerler eÄŸitimi’ baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda bir bÃ¶lÃ¼m eklenmiÅŸtir. MÃ¼fredatlar yenilenirken farklÄ± kÃ¼ltÃ¼r ve medeniyet havzalarÄ±nÄ±n katkÄ±larÄ± belirginleÅŸtirilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Yenilenen mÃ¼fredatlarda sadeleÅŸtirme ve iÃ§erik yoÄŸunluÄŸunun azaltÄ±lmasÄ± Ã¶n planda tutulmuÅŸtur. MÃ¼fredat uygulanÄ±rken her tÃ¼rlÃ¼ farklÄ±lÄ±ÄŸÄ± kapsayÄ±cÄ± ve hassasiyeti koruyucu olmaya odaklanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. YapÄ±lan saha Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na ve anketlere 100 bine yakÄ±n Ã¶ÄŸretmen ve veli katÄ±ldÄ±.”

“Evrim konusu Ã¶ÄŸrencilerin geliÅŸimleri itibariyle seviye Ã¼stÃ¼ olduÄŸu iÃ§in bir Ã¼st Ã¶ÄŸretim kurumuna bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r”

KonuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Bakan YÄ±lmaz, evrim teorisi konusunun mÃ¼fredattan Ã§Ä±karÄ±lÄ±p Ã§Ä±karÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± ile ilgili sorulan soru Ã¼zerine, “Orta Ã¶ÄŸretim dÃ¼zeyinde her dersin kendi bilimsel geliÅŸimi Ã§erÃ§evesinde Ã¶ÄŸrencilerin seviyelerine uygun olarak kuramlara yer verilmektedir. Ã–rneÄŸin fizik, kimya, biyoloji ve matematik Ã¶ÄŸretim programlarÄ±na Avogadro yasasÄ±, KosinÃ¼s teoremi gibi yasa, teorem, ilke ve deneyler doÄŸrudan yer almaktadÄ±r. Ã–ÄŸretim programÄ±mÄ±zla kÄ±smen ilgili olan yasa, teorem ve ilkeler de gerektiÄŸi kadarÄ±yla yer almaktadÄ±r. Ancak hem Ã¶ÄŸrenci seviyesinin Ã¼zerinde olmasÄ±ndan hem de Ã¶ÄŸretim programlarÄ±mÄ±zÄ±n kapsamÄ±yla doÄŸrudan ilgisi bulunmadÄ±ÄŸÄ±ndan Moore YasasÄ±, SadÄ±k Evren Teoremi, Huygens ilkesi gibi yasa, teorem ve ilkeler Ã¶ÄŸretim programlarÄ±mÄ±zda yer almamaktadÄ±r. Bu noktada program deÄŸiÅŸtirmede temel ilkemiz seviyeyi gÃ¶zetmek hususunun en genel ÅŸekliyle gerektiÄŸi kadar ve gerektikÃ§e ÅŸeklinde Ã¶zetleyebiliriz. Bu ilke ve anlayÄ±ÅŸ gereÄŸi Ã§eÅŸitli kuramlara ve yasalara bilim, teknoloji ve gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸama yansÄ±malarÄ± kadarÄ±yla yer verilmiÅŸtir. Evrim kuramÄ±nÄ±n bir kuram teori olarak aÃ§Ä±k, sade ve rahat bir ÅŸekilde anlaÅŸÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã¶ÄŸrencilerin bir felsefi alt yapÄ±ya sahip olmasÄ± gerekir. Bizim yeni Ã¶ÄŸretim programlarÄ±mÄ±zda getirmiÅŸ olduÄŸumuz 10’uncu sÄ±nÄ±f felsefe dersi akÄ±l yÃ¼rÃ¼tme becerilerini genÃ§liklerimize kazandÄ±rma amacÄ±na matuftur. Bu beceriler kazandÄ±rÄ±ldÄ±ktan sonra 11’inci sÄ±nÄ±f felsefe dersinde ontoloji konusu tarihi geliÅŸim iÃ§inde verilecektir. DoÄŸal olarak bu geliÅŸimin duraklarÄ±ndan biri olan evrimin yanÄ± sÄ±ra diÄŸer ontolojik ve kozmolojik gÃ¶rÃ¼ÅŸler de verilecektir. AÃ§Ä±kÃ§a gÃ¶rÃ¼lmesi iÃ§in felsefe 10 ve 11. Ã¶ÄŸretim programlarÄ±mÄ±zÄ±n incelenmesi yeterlidir. Biz evrim konusuna bir seviyelendirme, Ã¶ÄŸrenci geliÅŸim dÃ¼zenleme, uyumlandÄ±rma ve disiplinler arasÄ± bir yaklaÅŸÄ±m getirdik. Sadece evrim konusunu da Ã§Ä±karmadÄ±k yani bir Ã¼st Ã¶ÄŸretim kurumunun konusu olduÄŸu iÃ§in. Biyoloji Ã¶ÄŸretim programÄ± iÃ§erisinde bulunan hayatÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ± ve evrim konu itibariyle Ã¶ÄŸrencilerin geliÅŸimleri itibariyle seviye Ã¼stÃ¼ olduÄŸu iÃ§in bir Ã¼st Ã¶ÄŸretim kurumuna bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla ilim ne sÃ¶ylÃ¼yorsa biz onun gereÄŸini yerine getiriyoruz herhangi bir tarafta yer almaksÄ±zÄ±n” ifadelerini kullandÄ±.

“AtatÃ¼rk ile ilgili Ã§Ä±karÄ±lan hiÃ§bir konu yoktur”

Bakan YÄ±lmaz, bir gazetecinin, “Zorunlu din dersi mÃ¼fredatÄ± â€˜daha sonra askÄ±ya Ã§Ä±kacakâ€™ demiÅŸtiniz akÄ±beti ne? AtatÃ¼rk ilkeleri ile ilgili de bir tartÄ±ÅŸma olmuÅŸtu, eleÅŸtirilerle ilgili bir deÄŸiÅŸikliÄŸe gidildi mi? Gelen olumsuz deÄŸerlendirmeler Ã¼stÃ¼ne ne gibi deÄŸiÅŸiklikler oldu mÃ¼fredatta?” sorularÄ± Ã¼zerine ise, “Zorunlu din dersinin aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta yapacaÄŸÄ±z. Bir haftalÄ±k bir sÃ¼re vereceÄŸiz, katÄ±lÄ±mÄ±n en yÃ¼ksek seviyede olmasÄ±nÄ± istiyoruz. BÃ¼tÃ¼n gÃ¶rÃ¼ÅŸleri aldÄ±ktan sonra yetiÅŸtirebilirsek ki biz yetiÅŸtirebileceÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki EylÃ¼l Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nda yeni mÃ¼fredatla baÅŸlayacak. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki hafta ilana Ã§Ä±kÄ±yoruz, bir hafta iÃ§inde gÃ¶rÃ¼ÅŸleri alacaÄŸÄ±z. Gelen talepleri mutlaka dikkate aldÄ±k ve hepsi yansÄ±tÄ±ldÄ±. Milli mÃ¼cadelenin Ã¶nderi ve cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk’Ã¼n getirdiÄŸi fikirlerine, tam baÄŸÄ±msÄ±z mili mÃ¼cadelenin milletimize aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ufkun, getirdiÄŸi fikri geliÅŸimin gereklerine Ã¶ÄŸretim programlarÄ±mÄ±zda aÃ§Ä±kÃ§a yer verdik. Milli mÃ¼cadelenin ve tam baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n Ã¶nemi programlarÄ±mÄ±zda her fÄ±rsatta vurgulanmÄ±ÅŸtÄ±r. BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan yenileme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± tamamlanan Ã¶ÄŸretim programlarÄ±nÄ±n temelinde bilimsellik, Ã§aÄŸdaÅŸlÄ±k, akÄ±lcÄ±lÄ±k, ilericilik, millilik nitelikleri vardÄ±r. Cumhuriyetimizin kuruluÅŸundan itibaren temel eksen olarak kabul edilen bu temel bizim eÄŸitim anlayÄ±ÅŸÄ±mÄ±zÄ±n da temelidir. AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n Cumhuriyetin kuruluÅŸunda eÄŸitim konusunda gÃ¶sterdiÄŸi amaÃ§lar eÄŸitim bilimleri ve derslerinin iÃ§inde yer aldÄ±ÄŸÄ± ilgili bilim alanlarÄ±nÄ±n da geldiÄŸi noktalar dikkate alÄ±narak ifade edilmiÅŸtir. AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n, AtatÃ¼rkÃ§Ã¼lÃ¼k, AtatÃ¼rk Ä°lke ve Ä°nkÄ±laplarÄ±nÄ±n hepsinin Ã¶ÄŸrenilmesini istiyoruz. CumhuriyetÃ§ilik, milliyetÃ§ilik, halkÃ§Ä±lÄ±k, devletÃ§ilik, laiklik, inkÄ±lapÃ§Ä±lÄ±k, ekonomi alanÄ±nda, saÄŸlÄ±k alanÄ±nda, hukuk alanÄ±nda, toplumsal alanda, eÄŸitim-kÃ¼ltÃ¼r alanÄ±nda her alanda AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n katkÄ±larÄ± istenir. AtatÃ¼rk ile ilgili kazanÄ±lmasÄ±, Ã¶ÄŸrenilmesi gerekirken Ã§Ä±karÄ±lan hiÃ§bir konu yoktur. GerÃ§ek AtatÃ¼rkÃ§Ã¼lÃ¼k, AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n kurmuÅŸ olduÄŸu bu Cumhuriyeti gÃ¼Ã§lendirmekten geÃ§er. EÄŸer TÃ¼rkiyeâ€™yi siz borÃ§ alan bir Ã¼lke durumuna getiriyorsanÄ±z AtatÃ¼rkÃ§Ã¼lÃ¼kten bahsettiÄŸinizde doÄŸru bir ÅŸey yapmÄ±ÅŸ olmuyorsunuz. EÄŸer TÃ¼rkiye yardÄ±m alan bir Ã¼lkeyse siz o zaman AtatÃ¼rkâ€™Ã¼ anlamamÄ±ÅŸsÄ±nÄ±z demektir. Åžimdi TÃ¼rkiyeâ€™nin yardÄ±m aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen var mÄ±? Aksine milli gelirine oranla en fazla yardÄ±m eden Ã¼lkelerden birisiyiz. DolayÄ±sÄ±yla TÃ¼rkiyeâ€™yi gÃ¼Ã§lÃ¼ kÄ±larsanÄ±z siz en bÃ¼yÃ¼k AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n yolunda ilerliyorsunuz. EÄŸer TÃ¼rkiyeâ€™yi muhtaÃ§ hale getirirseniz o zaman sÃ¶zde AtatÃ¼rkÃ§Ã¼ olursunuz. Biz sÃ¶zde deÄŸil Ã¶zde TÃ¼rkiye Cumhuriyetini gÃ¼Ã§lendirmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

“Pilot illerden alacaÄŸÄ±mÄ±z sonuca gÃ¶re de yabancÄ± dil eÄŸitimini TÃ¼rkiyeâ€™nin tamamÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz”

Bakan YÄ±lmaz, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bu yÄ±l 6 okulda yoÄŸunlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ Ä°ngilizce dersi vereceÄŸi pilot uygulama ilgili de ÅŸu bilgileri aktardÄ±:

“Bizim evlatlarÄ±mÄ±za mutlaka bir yabancÄ± dilde bir beceri kazandÄ±rmamÄ±z lazÄ±m. Yani bir yabancÄ± dilde okuyup anlamasÄ±, kendi dÃ¼ÅŸÃ¼ncesini ifade edebilmesini istiyoruz. Onun iÃ§erisinde de programlarÄ±mÄ±zÄ± gÃ¼ncelleÅŸtirdik. Bu gÃ¼ncelleÅŸtirmede de seÃ§ilmiÅŸ derslerle birlikte yaklaÅŸÄ±k 18 saate kadar ders alÄ±nabilir. Ancak pilot illerden baÅŸlÄ±yoruz. EÄŸer bu pilot illerde baÅŸarÄ±lÄ± olursak, bir netice alÄ±rsak yaygÄ±nlaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±z ama mutlaka yapacaÄŸÄ±z. O programÄ± bÃ¼tÃ¼n TÃ¼rkiye’ye yaydÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda bizim Ä°ngilizce Ã¶ÄŸretmenine ihtiyacÄ±mÄ±z olacak. Åžu anda atanmak Ã¼zere bekleyen Ä°ngilizce Ã¶ÄŸretmen adaylarÄ±nÄ±n hepsini alsak dahi bizim ihtiyacÄ±mÄ±zÄ± karÅŸÄ±lamÄ±yor. Mevcut Ä°ngilizce Ã¶ÄŸretmenlerimizin hizmet iÃ§i eÄŸitiminin arttÄ±rÄ±lmasÄ± lazÄ±m. Hepsini alsak dahi yine ihtiyacÄ±mÄ±z var. O halde TÃ¼rkiyeâ€™de Ä°ngilizce eÄŸitimi veren kurslar dahil, Ã¼niversiteler dahil ve diÄŸer okullar dahil bir iÅŸbirliÄŸi yapÄ±lmasÄ± lazÄ±m. DolayÄ±sÄ±yla da Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde pilot illerde baÅŸlayacak o pilot illerden alacaÄŸÄ±mÄ±z sonuca gÃ¶re de yabancÄ± dil eÄŸitimini TÃ¼rkiyeâ€™nin tamamÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz. Pilot okullarda zorunlu derslerin yanÄ± sÄ±ra toplam 15 saat yabancÄ± dil dersi verilecektir. Uygulama sÃ¼recinde Ã¶ÄŸretmen eÄŸitimleri, Ã¶lÃ§me deÄŸerlendirme sistemini yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ± ve izleme deÄŸerlendirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± da bulunacaktÄ±r. Pilot okullarÄ±n belirlenmesi amacÄ±yla 81 ilden belli kriterlere gÃ¶re uygulamayÄ± yapacak okullarÄ±n listesi ÅŸu an iÃ§in 681 olarak belirlendi. YaklaÅŸÄ±k Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ± da 220 bine yakÄ±n. Ä°nÅŸallah bu uygulama baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸunda diÄŸer okullara da yansÄ±tacaÄŸÄ±z.”

“Bundan sonra yapÄ±lacak ilk TEOG sÄ±navÄ±nda 6 ile 8 arasÄ±nda bir sorunun aÃ§Ä±k uÃ§lu soru olmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yoruz”

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 2017-2018 yÄ±lÄ±nda TEOG sÄ±navÄ±nda aÃ§Ä±k uÃ§lu soru sorup sormayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin de Bakan YÄ±lmaz, “Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki TEOG sÄ±navÄ±ndan baÅŸlamak Ã¼zere 6 ile 8 arasÄ±nda bir aÃ§Ä±k uÃ§lu soruyu Ã¶ÄŸrencilerimize sormayÄ± istiyoruz. Bu sorduÄŸumuz sorularÄ±n Ã§ok net ÅŸekilde Ã¶lÃ§Ã¼lebilir olmasÄ±na Ã¶nem veriyoruz. Herhangi bir tartÄ±ÅŸmaya ve ihtilafa gerek kalmaksÄ±zÄ±n, kiÅŸisel yorum iÃ§ermeyecek ancak verilen bilgileri yorumlayÄ±p analiz ederek sorularÄ± cevaplayabilecek aÃ§Ä±k uÃ§lu sorularÄ±n sorulmasÄ±na ihtiyaÃ§ duyulmaktadÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ biz eÄŸitimin kalitesinin arttÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz. EÄŸitimde kalite bizim deÄŸiÅŸmez hedefimizdir. Elbette bu sorular objektif puanlanabilen sorulardan oluÅŸacaktÄ±r. Sorular iki puanlayÄ±cÄ± tarafÄ±ndan puanlanacak ve farklÄ± puanlanan sorular bir Ã¼st deÄŸerlendirici tarafÄ±ndan tekrar deÄŸerlendirilecektir. Ã–rnek aÃ§Ä±k uÃ§lu sorular bu yÄ±l eylÃ¼l ayÄ±ndan itibaren kazanÄ±m kavrama testleriyle birlikte de yayÄ±nlanacaktÄ±r. Bundan sonra yapÄ±lacak ilk TEOG sÄ±navÄ±nda 6 ile 8 arasÄ±nda bir sorunun aÃ§Ä±k uÃ§lu soru olmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yoruz” aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

“15 Temmuz gÃ¼ncellenen Ã¶ÄŸretim programlarÄ±mÄ±zda yer alacak”

Yeni mÃ¼fredatta â€˜cihatâ€™ konusuna ve 15 Temmuz konusuna yer verilip verilmeyeceÄŸinin sorulmasÄ± Ã¼zerine Bakan YÄ±lmaz, “Cihat bizim dinimizde bir unsur. Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶revi; her kavramÄ± hakkÄ±yla, olduÄŸu gibi doÄŸru olarak Ã¶ÄŸretmektir. YanlÄ±ÅŸ olarak algÄ±lanan, Ã¶ÄŸretilmiÅŸ olan ÅŸeyleri dÃ¼zeltmek de bizim vazifemizdir. Bu kapsamdan yola Ã§Ä±karak fÄ±kÄ±h dersinde ve temel dini bilgilerde cihat var. CihatÄ±n gerÃ§ek anlamÄ±, Ã¼lkemizi sevmektir, atanÄ±mÄ±zÄ± sevmektir, milli birlik ve beraberliÄŸe hizmet etmek iÃ§in her ne gerekiyorsa o konuda varlÄ±k gÃ¶stermektir. CihadÄ±n ne olduÄŸunun ve ne olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¶ÄŸretilmesinin bizim BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n asli gÃ¶revleri arasÄ±nda olduÄŸu iÃ§in de var. Bundan rahatsÄ±z olmaya gerek yok aksine biz bunu vermeseydik toplumdan talep gelmesi lazÄ±mdÄ±. DolayÄ±sÄ±yla biz cihat kavramÄ±nÄ±n ne olduÄŸunu ve ne olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± din derslerinde, fÄ±kÄ±h dersinde evlatlarÄ±mÄ±za vermek istiyoruz. 15 Temmuz gÃ¼ncellenen Ã¶ÄŸretim programlarÄ±mÄ±zda yer alacak. Sosyal bilgiler dersi Ã¶ÄŸretim programÄ±nda demokrasinin kazanÄ±mÄ±nÄ±n iÅŸlenmesi sÄ±rasÄ±nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik GÃ¼nÃ¼â€™nÃ¼n ele alÄ±nmasÄ±nÄ± isteyeceÄŸiz. Yine TÃ¼rkÃ§e derslerinde Milli MÃ¼cadele ve AtatÃ¼rk temasÄ±nda konu Ã¶rneklerinde 15 Temmuz da iÅŸlenecek. Anadolu Ä°mam Hatip Lisesi meslek dersleri Ã¶ÄŸretim programlarÄ±nda, kazanÄ±m iÅŸlenirken asker uÄŸurlama merasimi konusunda cihat, ÅŸehitlik konularÄ±nda 15 Temmuzâ€™a da atÄ±f yapÄ±lmasÄ± istenilir. Yine orta Ã¶ÄŸretim Ã§aÄŸdaÅŸ TÃ¼rk ve dÃ¼nya tarihi dersi Ã¶ÄŸretim programÄ±nda kazanÄ±m TÃ¼rkiyeâ€™de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyokÃ¼ltÃ¼rel geliÅŸmelerin deÄŸerlendirildiÄŸinde 27 MayÄ±s askeri darbesi, darbenin arka planÄ±ndaki iÃ§ ve dÄ±ÅŸ faktÃ¶rler ile 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin benzer ve farklÄ± yÃ¶nlerinin ele alÄ±nmasÄ±nÄ± istiyoruz. Yine Ã§aÄŸdaÅŸ TÃ¼rk ve dÃ¼nya tarihinde FETÃ–, Paralel Devlet YapÄ±lanmalarÄ±nÄ±n yapÄ±sÄ± amaÃ§ ve hedefleriyle 17-25 AralÄ±k 2013 ve 15 Temmuz 2016 darbe giriÅŸiminin ele alÄ±nmasÄ±nÄ± istiyoruz. Yine orta Ã¶ÄŸretimde TÃ¼rk dili ve edebiyat dersi Ã¶ÄŸretim programÄ±nda destan ve efsane Ã¼nitemiz var. Burada ise 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Åžehitleri konusunda Ã¶ÄŸrencilerin yazÄ± yazmasÄ± istenecek. TerÃ¶rÃ¼n ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin PKK, DEAÅž, FETÃ–â€™nÃ¼n ortaya Ã§Ä±kÄ±ÅŸ nedenleri ile terÃ¶rÃ¼ Ã¶nlemeye yÃ¶nelik tedbirlere 15 Temmuz 2016 darbe kalkÄ±ÅŸmasÄ± Ã¶rneÄŸi Ã¼zerine deÄŸinilmesini istiyoruz” diye konuÅŸtu. (Ä°HA)