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11 Temmuz 2017
Asayiş, Güncel, Spor

Aydınspor 1923 kongresi çıkan olaylar nedeniyle iptal oldu

Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Aydınspor 1923’te kongre ikinci kez iptal edildi. Taraftarların yoğun baskısından dolayı çıkan gerginliklerin büyümemesi sebebiyle mevcut başkan Hidayet Türen, görevinin başında olduğunu belirtti.
Aydınspor 1923 Kulüp tesislerinde çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelenen kongrenin ikinci ayağı da çıkan olaylar sebebiyle tekrar iptal oldu. Tesislerde geniş güvenlik önlemleri alındı. Polislerin yoğun takibinde olan kongrede çevik kuvvetlerden takviye istendi. Kulüp yöneticilerinden İbrahim Gürdal, tesislere korumalar eşliğinde geldi. Taraftarların büyük tepkisini çeken Gürdal, tesislere girdiği anda arbede yaşandı. Tesislerden içeri alınmayan taraftarlar, geçen hafta gelmeyen delegelere sert tepki gösterdi. Taraftarlar polisin güvenlik önlemini aşarak kongrenin yapıldığı salona girdiler. Bu anda taraftarlar ve bazı delegeler arasında tekme ve yumruklu kavga çıktı. Polisler içeri giren bazı taraftarlara müdahale ederek zorlukla dışarıya çıkardı.
Yaşanan arbededen sonra üç başkan adayı toplantı yaptı. Toplantının ardından basın mensuplarına ve taraftarlara açıklama yapan mevcut başkan Hidayet Türen, “Yaşanan olaylar son derece üzücü. Bu şartlarda bu kongrenin yapılabilmesi mümkün değil. Dernekler Masası yetkilileriyle de görüştük. Çıkan olaylar ve güvenlik tedbirlerinin yetersizliğinden dolayı kongreyi iptal ediyoruz. Mevcut yönetim olarak görevimizin başındayız. Göreve devam ediyoruz” dedi. Taraftarların ligin başlamasına kısa bir zaman kaldığını belirterek tepki göstermesi üzerine Türen, “Yeni teknik direktörümüz ve oyuncular hazır. En kısa zamanda transferleri tamamlayacağız. Diğer başkan adaylarıyla da görüşüp transfer konusunda birlikte hareket edeceğiz” diye konuştu. (İHA)

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