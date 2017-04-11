Aydınlı kamyonculardan ilginç çıkış

Aydın’da düzenlenen ‘Karayolu Taşıma Yönetmeliği Taslağı’ görüşmelerine ilişkin toplantıda kamyoncular adına konuşan Aydın Kamyoncular Odası Genel Sekreteri Ersin Ustaoğlu, her geçen gün değişen ya da yeni çıkan yönetmelikler yüzünden kamyoncuların psikolojisinin bozulduğunu söyledi. Ustaoğlu, “Bu ülkede taşıma yapmak için 37 adet yetki belgesi çeşidi var. Şu anda bu rakam 13 belgeye düşürülüyor ama birilerinden kaynaklanan hatalar nedeniyle çok canımız yanıyor, bunu da unutamıyoruz” diyerek kamyoncunun psikolojisinin bozulduğunu söyledi.

Taşıma yönetmelikleri kapsamında Anayasa’nın eşitlik ilkelerine aykırı uygulamalara maruz kaldıklarını ve bu kapsamda maddi manevi zarara da uğradıklarını ifade eden Aydın Kamyoncular Odası Genel Sekreteri Ersin Ustaoğlu, kamyoncular adına yaptığı konuşmada “Karayolu Taşıma Yönetmeliği, nakliyeci esnafımıza çok büyük sıkıntılar yaşatmakta idi. Bu sıkıntılar neticesinde birçok nakliyeci esnafımız maddi ve manevi kayıplar yaşadı. Kayıplar sonucu yaşanan maddi sıkıntılar kamyoncu esnafının psikolojisini de bozdu. Burada gayemiz kimseyi suçlamak değil ama birilerinden kaynaklanan hatalardan çok canımız yandı bunu da unutamıyoruz” dedi.

Karayolu taşıma kanuna bağlı yönetmeliğin 25 şubat 2004 tarihinde yürürlüğe girip 2006 yılında da Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirtilen hesaba para yatırıp K1 belgesi almaya hak kazandıklarını ifade eden Genel Sekreter Ustaoğlu, “O tarihte nakliyecilik mesleğini icra eden esnafımız bu haktan faydalanmışlar, kamyonet türü aracı ile nakliyecilik yapanlar da aynen büyük araç sahipleri ile birlikte K1 taşıma yetki belgesini almışlardı. Daha sonra K1 yıldızlı belgeleri çıktı. Bazı nakliyecilerin il dışına çıkması yasaklandı. Taksici esnafımız Kuşadası’ndan Selçuk’a götürdüğü müşterisini geri getiremez, nakliyeci esnafımız da Aydın’dan İzmir’e göçen vatandaşın birkaç parça koltuk ve çekyatını taşıyamaz duruma getirildi. Sayısı 37’ye kadar ulaşan K belgeleri o kadar çeşitlendi ki işin içinden çıkılmaz bir hal aldı. Büro ve ev malzemesi taşımaya yetkili bir nakliyeci inşaat malzemesi ya da sebze meyve taşıdığında suç işler pozisyona düştü. 21 bin TL olan K1 yetki belgeleri çok pahalı gelince mesleğe yeni başlayan vatandaşlar araçlarını belge sahibi kişilerin üzerine almaya başladı. Bu da ilerleyen dönemlerde ciddi sıkıntılara neden oldu” diyerek kamyoncuların psikolojisinin daha fazla bozulmadan yetkililerden yaşanan sıkıntıların çözülmesini istedi. (İHA)