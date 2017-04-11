Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
11 Nisan 2017
Ekonomi, Güncel

Aydınlı kamyonculardan ilginç çıkış

Aydın’da düzenlenen ‘Karayolu Taşıma Yönetmeliği Taslağı’ görüşmelerine ilişkin toplantıda kamyoncular adına konuşan Aydın Kamyoncular Odası Genel Sekreteri Ersin Ustaoğlu, her geçen gün değişen ya da yeni çıkan yönetmelikler yüzünden kamyoncuların psikolojisinin bozulduğunu söyledi. Ustaoğlu, “Bu ülkede taşıma yapmak için 37 adet yetki belgesi çeşidi var. Şu anda bu rakam 13 belgeye düşürülüyor ama birilerinden kaynaklanan hatalar nedeniyle çok canımız yanıyor, bunu da unutamıyoruz” diyerek kamyoncunun psikolojisinin bozulduğunu söyledi.
Taşıma yönetmelikleri kapsamında Anayasa’nın eşitlik ilkelerine aykırı uygulamalara maruz kaldıklarını ve bu kapsamda maddi manevi zarara da uğradıklarını ifade eden Aydın Kamyoncular Odası Genel Sekreteri Ersin Ustaoğlu, kamyoncular adına yaptığı konuşmada “Karayolu Taşıma Yönetmeliği, nakliyeci esnafımıza çok büyük sıkıntılar yaşatmakta idi. Bu sıkıntılar neticesinde birçok nakliyeci esnafımız maddi ve manevi kayıplar yaşadı. Kayıplar sonucu yaşanan maddi sıkıntılar kamyoncu esnafının psikolojisini de bozdu. Burada gayemiz kimseyi suçlamak değil ama birilerinden kaynaklanan hatalardan çok canımız yandı bunu da unutamıyoruz” dedi.
Karayolu taşıma kanuna bağlı yönetmeliğin 25 şubat 2004 tarihinde yürürlüğe girip 2006 yılında da Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirtilen hesaba para yatırıp K1 belgesi almaya hak kazandıklarını ifade eden Genel Sekreter Ustaoğlu, “O tarihte nakliyecilik mesleğini icra eden esnafımız bu haktan faydalanmışlar, kamyonet türü aracı ile nakliyecilik yapanlar da aynen büyük araç sahipleri ile birlikte K1 taşıma yetki belgesini almışlardı. Daha sonra K1 yıldızlı belgeleri çıktı. Bazı nakliyecilerin il dışına çıkması yasaklandı. Taksici esnafımız Kuşadası’ndan Selçuk’a götürdüğü müşterisini geri getiremez, nakliyeci esnafımız da Aydın’dan İzmir’e göçen vatandaşın birkaç parça koltuk ve çekyatını taşıyamaz duruma getirildi. Sayısı 37’ye kadar ulaşan K belgeleri o kadar çeşitlendi ki işin içinden çıkılmaz bir hal aldı. Büro ve ev malzemesi taşımaya yetkili bir nakliyeci inşaat malzemesi ya da sebze meyve taşıdığında suç işler pozisyona düştü. 21 bin TL olan K1 yetki belgeleri çok pahalı gelince mesleğe yeni başlayan vatandaşlar araçlarını belge sahibi kişilerin üzerine almaya başladı. Bu da ilerleyen dönemlerde ciddi sıkıntılara neden oldu” diyerek kamyoncuların psikolojisinin daha fazla bozulmadan yetkililerden yaşanan sıkıntıların çözülmesini istedi. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Mahkeme Başkanından darbeye sevindiğini hatırlamayan sanığa reçete önerisi

Share

BENZER HABERLER

UZUNIRMAK; “İNTİKAM ANAYASASI GİBİ”

UZUNIRMAK; “İNTİKAM ANAYASASI GİBİ”

MHP’LİLERDEN AKŞENER DAVETİ

MHP’LİLERDEN AKŞENER DAVETİ

Çetindoğan’dan Esnafa ‘Hoşgörü’ çağrısı

Çetindoğan’dan Esnafa ‘Hoşgörü’ çağrısı

23 Nisan Çocuk Şenlikleri başlıyor

23 Nisan Çocuk Şenlikleri başlıyor

Başbakan Yıldırım Aydın’daydı

Başbakan Yıldırım Aydın’daydı

Aydın’da 1130 organ bağışı yapıldı

Aydın’da 1130 organ bağışı yapıldı

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Parçalı Bulutlu
Salı 04/11 0%
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu. En düşük 9°C.
Parçalı Bulutlu
Salı 04/11 0%
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu. En düşük 9°C. Rüzgâr ve değişken.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,7018

  • Euro

    3,9281

  • BIST

    90.904

  • Altın

    151,7199

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE