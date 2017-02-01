Son Dakika

HaberMatik V3.1

logo

admin
01 Şubat 2017
Asayiş, Güncel

Aydın’da yakalanan terörist tutuklandı

Aydın’da jandarmanın üç ilçede gerçekleştirdiği koordineli çalışmada kendisine yardım eden 4 kişi ve uyuşturucu maddeyle birlikte yakalanan PKK/PYD üyesi terörist tutuklandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/PYD terör örgütüne maddi gelir elde etmek maksadıyla uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişilere yönelik olarak Efeler, Germencik ve Kuşadası ilçelerinde koordineli çalışma başlattı. Germencik merkezli yapılan araştırmalar neticesinde PKK/PYD terör örgütüne üye olmak, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamakla suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak suçları da dahil olmak üzere 9 ayrı suçtan aranan M.Y. ile bu şahsa yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 2’si bayan 4 şüpheli Kuşadası’nın Güzelçamlı Mahallesi’nde gizlendikleri adreste yakalandı.
Adreste yapılan aramada 2 adet bonzai içme aparatı, 1 adet extsy hap ve 3 gram kubar esrar maddesi, 1 adet ucu kesik av tüfeği, 1 adet tablet, 1 adet laptop ve 7 adet cep telefonu ile terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle aranan M.Y’nin kırsalda çekilmiş kamuflajlı bir fotoğrafı ele geçirildi. M.I. ile aynı evde yakalanan Ö.A., U.B., E.G. ve A.D’nin hırsızlık suçundan arandıkları belirlendi.
Gözaltına olan terör ile ona yardım eden 4 kişinin sorgularının tamamlanmasının ardından Aydın Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen M.Y. adlı terörist tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Aydın'da FETÖ soruşturmasında 34 tutuklama
Share

BENZER HABERLER

TARIM BAKANLIĞI, GENÇ GİRİŞİMCİ KADINLARI GÜÇLENDİRİYOR

TARIM BAKANLIĞI, GENÇ GİRİŞİMCİ KADINLARI GÜÇLENDİRİYOR

BES ÖDEMELERİ YAPILDI

BES ÖDEMELERİ YAPILDI

İŞ-KUR’DAN VASIFSIZ ELEMANLARA EĞİTİM

İŞ-KUR’DAN VASIFSIZ ELEMANLARA EĞİTİM

AYTO’DAN DIŞ TİCARET VE MÜŞTERİ BULMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

AYTO’DAN DIŞ TİCARET VE MÜŞTERİ BULMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

BESİCİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ’NDE SONA GELİNDİ

BESİCİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ’NDE SONA GELİNDİ

Aydın, Ege İhracatında 5’inci Oldu

Aydın, Ege İhracatında 5’inci Oldu

#

HAVA DURUMU

Aydın

    #

    DÖVİZ BİLGİLERİ

    • Dolar

      3,7828

    • Euro

      4,0692

    • BIST

      86.848

    • Altın

      146,5276

    #

    EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

    Mustafa Çezik
    YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
    #

    YAZARLAR

    Tüm Yazarlar
    #

    EN SON HABERLER

    video

    VİDEO GALERİ TÜMÜ

    #

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

    gazete manşetleri

    NAMAZ VAKİTLERİ

    takvim
    Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
    SOSYAL MEDYA
    • facebook
    • twitter
    • rss
    • google +
    • youtube
    • pinterest

    © 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

    CLOSE

    CLOSE