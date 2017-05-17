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17 MayÄ±s 2017
Ekonomi, GÃ¼ncel

AydÄ±nâ€™da Ramazan pidesine zam yok

AydÄ±n FÄ±rÄ±ncÄ±lar OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Kemal AkdaÄŸ, 250 gram Ramazan pidesinin 1,5 liradan satÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Ramazan ayÄ±na sayÄ±lÄ± gÃ¼nler kala AydÄ±n’da pide fiyatÄ± belirlendi. GeÃ§en yÄ±l il genelinde 300 gram Ramazan pidesi 1,5 liradan satÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Bu yÄ±l fÄ±rÄ±ncÄ±lardan gelen zam talebini deÄŸerlendiren AydÄ±n Esnaf ve Sanatkarlar OdalarÄ± BirliÄŸi (AYESOB), pidenin gramajÄ±nÄ±n azaltÄ±larak aynÄ± fiyattan satÄ±lmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±. AyrÄ±ca 500 gram ramazan pidesi ise 3 liradan satÄ±lacak.
FÄ±rÄ±ncÄ±larÄ±n zarara uÄŸramamasÄ± iÃ§in ramazan pidesinin fiyatÄ±nÄ± sabit tutup gramajÄ±nÄ±n azalttÄ±klarÄ±nÄ± belirten AydÄ±n FÄ±rÄ±ncÄ±lar OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Kemal AkdaÄŸ, “Ramazan pidesi yÄ±lda sadece bir ay tÃ¼ketilen Ã¶zel bir Ã¼rÃ¼n. VatandaÅŸlar Ramazan pidesi alÄ±rken bÃ¼tÃ§esini zorlamamalÄ±. Ramazan ayÄ± Ã¶ncesinde yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z toplantÄ±da fÄ±rÄ±ncÄ±larÄ±mÄ±z pideye zam talebinde bulundu. Biz de hem vatandaÅŸlarÄ± hem de esnafÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nerek bir takÄ±m kararlar aldÄ±k. Ä°limizde geÃ§en yÄ±l 300 gramÄ± 1.5 liradan satÄ±lan Ramazan pidesi, bu yÄ±l gramajÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lÃ¼p 250 gramÄ± 1,5 liradan satÄ±lacak. AyrÄ±ca 500 gramlÄ±k bÃ¼yÃ¼k boy Ramazan pidesi de 3 liradan tÃ¼keticiye sunulacak. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±za ve esnafÄ±mÄ±za ÅŸimdiden hayÄ±rlÄ± Ramazanlar diliyorum” diye konuÅŸtu. (Ä°HA)

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  AydÄ±n kestanesi zirvede
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