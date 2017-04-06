Aydın’da ByLock operasyonu: 20 gözaltı

Aydın’da yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen 20 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Aydın Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda örgütün şifreli haberleşme programı olan ByLock’u kullandıkları tespit edilen 20 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete sevk edildi. (İHA)