“Aydın’da ‘Büyük Ova’ kapsamı dar tutuldu”

Aydın Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Mahmut Nedim Barış, Türkiye’de “Büyük Ova” sayısının artırıldığını ve Aydın’da üç ovanın bu kapsama dahil edildiğini belirtti.Barış, Resmi Gazete’nin 23 Ocak 2017 tarihli sayısında yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye genelinde 141 ova, tarımsal faaliyetler dışındaki faaliyetlere kapatılan ‘Büyük Ova’ kapsamına alındığını anımsatarak geçen beş ayın ardından 02 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yeni karar ile 51 ova daha ‘Büyük Ova’ kapsamına alınarak koruma altına alındığı ve böylece ‘tarımsal sit’ alanı ilan edilen ova sayısı 192’ye çıktığını ifade etti.Barış, “02 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu tarafından büyük ova koruma alanı olarak belirlenen ovalar şöyle: ‘Amasya, Merzifon, Suluova ovaları (Amasya), Aydın, Davutlar, Karpuzlu ovaları (Aydın), Bursa, İnegöl, Karacabey, Yenişehir (Bursa) Alaca, Kargı, Osmancık ovaları (Çorum), Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Cihanbeyli, Derbent, Ereğli, Gembos, Güneysınır, Kadınhanı, Konya, Kulu, Suğla, Yunak ovaları (Konya), Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Halfeti, Harran, Siverek, Suruç, Viranşehir, Yaylak ovaları (Şanlıurfa), Balabancık, Çorlu, Edir, Ergene, Hayrabolu, İbrice, Karacakılavuz, Karaveli, Kızılcaterzi, Muratlı, Naip, Saray, Semetli, Yoncalı ovaları (Tekirdağ), Ovacık Ovası (Tunceli) olarak belirlendi” dedi.Bakanlar Kurulu tarafından, aralarında Aydın, Davutlar ve Karpuzlu ovasının da bulunmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Barış, ancak Aydın Ovası’nın büyük bir bölümünün ‘Büyük Ova’kapsamın dışında tutulduğunu savundu.