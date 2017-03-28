Aydın’da ‘Babam İsmet Sezgin ‘ söyleşisi

Adnan Menderes Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile Aydın Valiliği Halk Kütüphanesi işbirliğiyle 53. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen İsmet Sezgin temalı açılış etkinliği, Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Etkinliğe, Aydın Vali yardımcısı Ömer Faruk Günay, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Tunca, Prof. Dr. Törün Özer, Genel Sekreter Yardımcısı ve Kütüphane Daire Başkan vekili Göksel Baran, Merhum İsmet Sezgin’in kızı Seynan Levent, ADÜ akademik ve idari personelinin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte ADÜ Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından hazırlanan müzik dinletisi ve İsmet Sezgin’in anısına hazırlanmış sinevizyon gösterisi izleyenlere duygulu anlar yaşattı.

Programın açılış konuşmasını yapan, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında görevli Uzman Özden Faydalıgül, “53. Kütüphane Haftası etkinliklerimize hoş geldiniz” diyerek başladığı açılış konuşmasında, kütüphanenin asıl amacının “Bilimsel ve Doğru Bilgiye, Sınırsız ve Ücretsiz Erişim” olduğunu ve çalışmalarını bu doğrultuda gerçekleştirdiklerini belirtti.

Uzman Faydalıgül, Kütüphane koleksiyonunun içerisinde; 66 bin 610 basılı kitap, 190 bin 995 elektronik kitap, 37 bin 534 E- dergi, 287 basılı dergi, 80 braille alfabesi (Görme Engelliler İçin Hazırlanmış) ile yazılmış kitap, 2 bin 317 görsel-işitsel materyal, tez CD ve 45 veri tabanı bulunduğunu açıkladı.

Açılış konuşmasının ardından söz alan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, 53. Kütüphane Haftası etkinliklerine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtirken, merhum İsmet Sezgin tarafından yapılan 8 bin kitap bağışının üniversite için büyük bir önem taşıdığını, bu kitapların yeni yapılan kütüphane binasında da yerinin hazır olduğunu ifade etti. Okumanın önemine dikkat çeken ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bircan “Okumak denilince benim aklıma ilk olarak “İkra” (Allah tarafından verilmiş Oku emri) gelir ki, buradan anlaşıldığı gibi okumanın ne kadar faydalı bir şey olduğu çok açıktır.” dedi.

Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, 53. Kütüphane Haftası Etkinliklerini Adnan Menderes Üniversitesi ile Aydın Valiliğinin ortaklaşa yapmış olmasından duyduğu memnuniyeti belirtti. Günay, “Her insan diğer insanlardan farklı olmak ister, diğer insanlardan farklı olabilmenin tek yolu ise merak edip bir şeyler öğrenmektir. Bir şeyler öğrenmenin en iyi yolu ise okumaktır.” diyerek Atatürk’ün diğer askerler arasında bir farkındalık yaratıp bu denli başarılı bir insan olmasının da okumaya verdiği özen ve önem doğrultusunda oluştuğunu ifade etti.

Son olarak söz alan Seynan Levent, “Bu etkinliğe katılma teklifi aldığımda çok mutlu oldum ve gururlandım. Babam İsmet Sezgin’in yaşamının her anında sanat vardı. Bu anlamda yaşamı boyunca çok iyi işler yaptı.” diyerek başladığı konuşmasında İsmet Sezgin’in Aydın’ı çok sevdiğini ve Aydın halkının da bu sevgiyi karşılıksız bırakmadığını belirtti. Babasının Aydınlılar tarafından “İsmet Abi” unvanı ile bilindiğini, Aydın’ın gelişimi için özveriyle çalışmalar yürüttüğünü ekleyen Levent, “Babam, Adnan Menderes Üniversitesi’nin kuruluşu sürecinde de büyük bir emek harcadı. Üniversitenin kurulumundan sonra da büyük mutluluk yaşamıştı.” dedi.

Etkinliğin sonunda, Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan tarafından konuşmacı Seynan Levent’ e İsmet Sezgin’in resminin işlendiği ahşap tablo ve teşekkür belgesi verildi. Aydın İl Kütüphanesi ve Üniversite Merkez Kütüphanesi’nden en çok kitap ödünç alan okuyuculara Aydın Vali yardımcısı Ömer Faruk Günay ve Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan tarafından hediyeleri verildi.

Etkinlik sonrası İsmet Sezgin’in kızı Seynan Levent Üniversite kütüphanesini gezerek İsmet Sezgin tarafından bağışlanan kitapları inceledi. (İHA)