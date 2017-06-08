Aydın inciri destekleme listesinde yine yok

Türkiye’deki iller arasında yetiştirdiği birçok ürünle tarımın kalbi olmayı başaran ve envai çeşit ürünüyle adından sıkça söz ettirmeyi başaran Aydın yine destekleme engeline takıldı.

2017 üretim yılı desteklemeleri belli oldu.

Bakanlar Kurulu Kararı olarak Resmi Gazete’de yayınlanan 2017 tarım desteklerine Aydın’ın coğrafi işaretli ürünü incir yine dahil edilmedi.

2017 yılı üretim yılı tarım desteklemeleri kapsamında önceki yıllarda olduğu bu yıl da hayal kırıklığı yaşayan incir üreticisi, coğrafi işaretli ürünlerine destek verilmemesine sitem etti.

Fındığa dekar başına 170 TL destek verildiği Türkiye’de incire verilecek olan prim desteği yine başka bahara kaldı.

Dünyanın en önemli incir üretim merkezi olan Aydın’da konu ile ilgili olarak açıklama yapan oda başkanları yine hayal kırıklığı yaşadıklarını dikkat çekerek üzüntülü olduklarını belirttiler.

İncire destek sözü verilmesine rağmen bu sözün askıda kalmasının üzücü olduğunu belirten Aydın Ticaret Borsası Başkanı Adnan Bosnalı, “İncire seçim zamanı destek verileceği konusunda vekiller açıklama yapmasına rağmen maalesef bu dönemde de incire destek verilmedi ve yine es geçildi. Bu konuda üzüntülüyüz. Zeytinyağı 80 kuruş devam ediyor ve Allah bereket versin. Ancak biz tane zeytine de destek verilmesini istiyorduk. Zeytinin ana maddesine destek verilmiyor ama yağına veriliyor. Tane zeytine destek verilmesi daha fazla büyük prim gibi gözükse de durum böyle değil. Gerekirse bu destekleme zeytinyağından alınıp tane zeytine verilsin” dedi.

“Rakam çok düşük”

Türk çiftçisinin yurtdışındaki çiftçi ile rekabet etmesinin bu şartlarda zor olduğunu belirten Bosnalı, “80 kuruş zeytinyağı primi İspanya ve İtalya gibi dış ülkelerle kıyaslandığında bu rakam çok düşük. Rakiplerimizle aynı sahada top oynamak istiyoruz. Bugün bu ülkelerde zeytinyağına kilogram başına destek 1.2 Euro bu da yaklaşık 5 TL’ye tekabül ediyor. Bu koşullarda aynı sahada top oynayamayız. Zeytinyağının primi yükseltilmiş gibi gözükse de rakama aldanılmamalıdır. Çünkü rakiplerimizde durum böyle değil. Türk çiftçisinin malını yurtdışına satmaya kalktığımız zaman bu prim konusu ortaya çıkıyor. İhracatçının da eli güçlendirilmesi gerekiyor. Açıklanan bu rakamlar çiftçimize hayırlı olsun. Desteklemeler çiftçinin yararına yapılan işlerdir. Son yıllarda ise haksız destekler de ortaya çıkmaya başladı. Bununla ilgili olarak da devletimiz tedbirleri arttırıp sıkı takip uygulaması gerekiyor. Doğru ellere doğru primler verilir” diye konuştu.

“İncire de destek verilmeli”

Özellikle pamukta desteklemenin artmasının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Efeler Ziraat Odası Başkanı Rıza Posacı, “Pamuk da zeytinyağı ile eşitlendi. Bu da pamuk çiftçimiz için güzel oldu. Mazot ve gübre desteği ile birlikte dekarda 40 TL kötü bir rakam değil. Bu da devletin pamuğa önem verdiğini gösteriyor. Allah devletimize zeval vermesin. Ayrıca fındığa destek verilen bir yerde incire de verilmelidir. İncir değerli bir ürün ve hurdası bile parayla satılıyor. Türkiye’nin, Ege’nin ve Aydın’ın milli ürünü olan incir desteği hak ediyor. İncirde kaliteli ürün elde etmek amacıyla teşvik olarak destek verilebilir” ifadelerini kullandı.