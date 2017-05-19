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19 Mayıs 2017
Ekonomi, Güncel

Aydın esnafı, adaletsizliğe isyan etti

Aydın’da Vergi Dairesi Başkanlığının vergi yapılandırılmasına yönelik düzenlediği toplantıda oda başkanları adaletsizliğe isyan etti. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği toplantıda konuşan Aydın Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı İsmail Kadı, “Maalesef sadece dürüst esnafa yükleniliyor. Onca ihbarımıza rağmen kaçak iş yapanlara dokunan yok” diyerek tepki gösterdi. Aynı durumdan dert yanan Marangozlar Odası Başkanı Süleyman Algün de kayıt dışılığın en önemli sorunlardan biri haline geldiğini söyledi.
Aydın Esnaf Odaları Birliği Salonu’nda vergi borcu olanlara yönelik düzenlenen 6736 sayılı kanun ile ilgili toplantıda Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevvitoğlu, mükelleflerin yeniden yapılandırma fırsatından faydalanmasını istedi. Esnaf ve sanatkarın kurum ve devlet ile ilgili sorunlarının da dile getirildiği toplantıda Aydın esnafı adeta dert küpü çıktı. Vergi Dairesi’nin sadece kayıt altına aldığı mükelleflere yüklendiğini piyasada hiç bir kaydı olmayıp kaçak çalışanlara ise kimsenin dokunmadığını ifade eden Aydın Marangozlar Odası Başkanı Süleyman Algün, uygulamaların adaletsiz olduğunu ileri sürdü.
“Kayıtlı çalışan 35 kişi, kaçak çalışan 350 kişinin üzerinde”
Bu konuda en büyük mağdurlardan birinin celep ve kasaplar olduğunu belirten Aydın Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı İsmail Kadı, “Maalesef ihbarlarımız dahi dikkate alınmıyor. Devletin ilgili birimlerine defalarca gerek dosya ile gerekse sözlü olarak bildirimde bulunduk. Hiç kimsenin umurunda değil. Vergi ihbar hattı diye bir hat kurulmuş. Aydın’dan arıyoruz. Ankara çıkıyor. Sabah saat 05:00 gibi hayvan pazarı açılıyor. Odaya kayıtlı 35 esnafımız var. Hayvan pazarına gelip celeplik yapan kişi sayısı 350’nin üzerinde. Yani nerdeyse 10 kişiden 9’u bu işi kaçak yapıyor. Devletin görevlileri sabah hayvan pazarına gelen kamyonları bile incelese her şey ortaya çıkacak. Ancak Ankara’dan Aydın’a bu ihbar iletilinceye kadar hayvan pazarı kapanmış oluyor. Memurlar daha sonra geliyor. İlk bizden başlıyor denetime. Kaydı olan esnaf gerektiğinde hanımının kolundaki bileziği satıp vergisini ödüyor. Ama kaydı olmayanlara kimsenin bir şey dediği yok” diyerek Vergi Dairesi Başkanı Müsevvitoğlu’na sitem etti. Kadı daha sonra yanında getirdiği kabarık bir dosyayı da herkesin huzurunda Vergi Dairesi Başkanı’na ileterek adalet istediğini dile getirdi. (İHA)

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