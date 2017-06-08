AY-SİAD, “VATAN SAĞOLSUN İFTAR SOFRASI”NDA ŞEHİT AİLELERİNİ AĞIRLADI

Aydın Yönetici, Sanayici ve İşadamları Derneği (AYSİAD) şehitlerin hayrına düzenlediği “Vatan Sağ Olsun İftar Sofrası” nda, şehit aileleri ile bir araya geldi.

Cumhuriyet İlkokulu bahçesi’nde 500 kişilik iftar sofrasında şehitlerin ailelerinin yanı sıra; Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, çok sayıda oda başkanı ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile vatandaşların katıldığı iftar sonrasında konuşan AYSİAD Başkanı Özen Gündüz; “Şehitlerimizi unutturmayacağız.” dedi.

Vatanı ve milleti için şehit düşen asker ve polislerin hayrına, düzenlenen “Vatan Sağ Olsun İftar Sofrası” nda şehitler için dualar edildi.

AY-SİAD Başkanı Özen Gündüz, “Milliyetçi, maneviyatçı ve mukaddesatçı üyeleri bir arada bulunduran ve her türlü maneviyatını ticaretinin üstünde tutan AY-SİAD olarak, Şırnak’taki helikopter kazasında şehit olan 13 askerimizin rahmete kavuşmasının yedinci gün hayrı ve bütün şehitlerimiz adına, iftar programı düzenleme kararı aldık. Gönül birlikteliği olan arkadaşlarımızla bu programı gerçekleştirdik. Burada amacımız şehitlerimizi anmak ve onların bizlere emaneti olan aileleriyle bir araya gelmekti. Sağ olsun 5 şehit ailemiz bizlerleydi. Bizleri yalnız bırakmadıkları için kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Şehitlerimizi unutturmayacağız. Biz AY-SİAD olarak, şehitlerimizi anmak için bu tür organizasyonları yapmaya devam edeceğiz.” dedi.