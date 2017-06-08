Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
08 Haziran 2017
Ekonomi, Güncel

AY-SİAD, “VATAN SAĞOLSUN İFTAR SOFRASI”NDA ŞEHİT AİLELERİNİ AĞIRLADI

Aydın Yönetici, Sanayici ve İşadamları Derneği  (AYSİAD)  şehitlerin hayrına  düzenlediği “Vatan Sağ Olsun İftar Sofrası” nda, şehit aileleri ile bir araya geldi.
Cumhuriyet İlkokulu bahçesi’nde 500 kişilik iftar sofrasında şehitlerin ailelerinin yanı sıra; Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, çok sayıda oda başkanı ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile vatandaşların katıldığı iftar sonrasında konuşan AYSİAD Başkanı Özen Gündüz; “Şehitlerimizi unutturmayacağız.” dedi.
Vatanı ve milleti için şehit düşen asker ve polislerin hayrına, düzenlenen “Vatan Sağ Olsun İftar Sofrası” nda şehitler için dualar edildi.
AY-SİAD Başkanı Özen Gündüz, “Milliyetçi, maneviyatçı ve mukaddesatçı üyeleri bir arada bulunduran ve her türlü maneviyatını ticaretinin üstünde tutan AY-SİAD olarak, Şırnak’taki helikopter kazasında şehit olan 13 askerimizin rahmete kavuşmasının yedinci gün hayrı ve bütün şehitlerimiz adına, iftar programı düzenleme kararı aldık. Gönül birlikteliği olan arkadaşlarımızla bu programı gerçekleştirdik. Burada amacımız şehitlerimizi anmak ve onların bizlere emaneti olan aileleriyle bir araya gelmekti. Sağ olsun 5 şehit ailemiz bizlerleydi. Bizleri yalnız bırakmadıkları için kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Şehitlerimizi unutturmayacağız. Biz AY-SİAD olarak, şehitlerimizi anmak için bu tür organizasyonları yapmaya devam edeceğiz.” dedi.
(KUDRET CAN)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  PAZARDA, RAMAZAN DURGUNLUĞU
Share

BENZER HABERLER

Aydınspor 1923’lü Gürcan 1. Lige transfer oldu

Aydınspor 1923’lü Gürcan 1. Lige transfer oldu

Başak Koleji, Şener Pekgüzel Anma Satranç Turnuvasına ev sahipliği yaptı

Başak Koleji, Şener Pekgüzel Anma Satranç Turnuvasına ev sahipliği yaptı

Efeler Belediyesi yaz okulları başlıyor

Efeler Belediyesi yaz okulları başlıyor

Kuşadalı bisikletçiler doğa için pedal çevirdi

Kuşadalı bisikletçiler doğa için pedal çevirdi

Aydınspor 1923 kongreye gidiyor

Aydınspor 1923 kongreye gidiyor

BEŞİKTAŞLILARDAN ÇERÇİOĞLU’NA TEŞEKKÜR ZİYARETİ

BEŞİKTAŞLILARDAN ÇERÇİOĞLU’NA TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Fırtına
Bugün 06/09 80%
Fırtına
gök gürültülü sağanak yağış. En yüksek 27°C. Rüzgâr K, 15 - 25 km/saat. Yağmur ihtimali %80.
Parçalı Bulutlu
Bugün 06/09 10%
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu. En düşük 14°C. Rüzgâr BKB, 15 - 25 km/saat.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,5257

  • Euro

    3,9485

  • BIST

    97.978

  • Altın

    144,5568

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

-->

CLOSE