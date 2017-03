Atlar Kocagür’de Çanakkale şehitleri için koştu

Efeler Belediyesi tarafından Çanakkale Zaferi’nin 102. Yıldönümü nedeniyle Kocagür Mahallesi’nde Rahvan At Yarışları düzenlendi.

Geçtiğimiz aylarda belediye meclisinde görüşülerek yapılması yönünde karar alınan yarışlara, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Kocagür Mahalle Muhtarı Orhan Akrancı, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yarış öncesinde konuşan Kocagür Mahalle Muhtarı Orhan Akrancı yarışların geleneksel hale getirilmesini talep ederek, “Belediyemiz geçen sene ilk olarak mahallemizde rahvan at yarışı düzenledi. Bu yıl da ikincisini gerçekleştiriyoruz. Mesut başkanımızın bize verdiği değeri biliyoruz. Bu yüzden yarışlarımızın geleneksel hale getirilmesini istiyoruz. Başkanımız bugüne kadar istediğimiz bir şeyi iki yapmadı. Bu talebimizi de olumlu karşılayacağını umuyorum” dedi.

At yarışlarının en eski ve yaygın spor dallarından birisi olduğunu ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Eski Türk devletlerinde ilk at yarışları gerçekleştirilmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de at yarışlarına büyük önem vermiştir. Bilindiği gibi Türk at yarışçılığının derbisi olarak bilinen Gazi Koşusu 90 yıldan bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Kocagür mahalle sakinlerimiz de at besiciliği ve yetiştiriciliği ile ilgilenmektedir. Mahalle muhtarımızın talebi üzerine geçtiğimiz sene başlattığımız yarışlarımızı bu yıl da devam ettiriyoruz. Çanakkale şehitlerimiz anısına düzenlenen yarışlarımız vasıtasıyla tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum” diye konuştu.

Başkan Özakcan’ın konuşmasının ardından tüm davetlilere Çanakkale cephesindeki askerlerimizin o dönemki yemek öğünleri olan üzüm hoşafı ve kuru ekmek dağıtıldı.

Çeşitli kategorilerde düzenlenen yarış sonrasında dereceye giren at sahiplerine ödülleri verildi. (İHA)