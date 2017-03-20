ANTİBİYOTİĞİN ZARARLARINI ANLATMAK İÇİN STAND AÇTILAR

Halk sağlığını tehdit eden antibiyotik direnci ve akılcı ilaç kullanımı hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla Aydın Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından bir stand kuruldu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Merkez Kipa AVM’de kurulan standda gereksiz antibiyotik kullanımının zararları anlatıldı.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüklerinin de desteklediği “Akılcı İlaç Kullanımı ve Akılcı Antibiyotik Kullanımı” standında konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Serkan Şenel; Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği’ne teşekkür etti ve ilaç konusunun sağlıkla ilgili iki önemli hususundan bahsetti.

“ANTİBİYOTİK KULLANIMINDA 1. SIRADAYIZ”

Şenel; “Bir tanesi gerçekten insan sağlığı açısından gereksiz ve lüzumsuz, özellikle antibiyotik kullanımının zararları var. İkincisi de baktığınızda Dünya üzerinde gerçekten sağlıkta ilaca ayırdığımız payın çok yüksek olduğunu görüyoruz. Çok fazla tüketim var. Bu parasal yönden değil ama daha çok tükettiğimiz gereksiz ilacın, özellikle antibiyotiğin sağlık açısından ileriye yönelik kötü yansımaları olacak. Bunun hekimler olarak zaten biz gereğini yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte halk içinde bunun bilincini arttırarak daha da düşük seviyelere indirmek istiyoruz. Dünyada antibiyotik tüketiminde birinci sıradayız. Bunu biran önce makul seviyelere indirmemiz gerekiyor.” dedi.

“HASSASİYETİ ARTTIRMAK İSTİYORUZ”

Aydın Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Selma Özcan ise; “Bu konu bizim gerçekten önem verdiğimiz ve zayıf kaldığımız bir konu. Antibiyotik deyince her derde deva bir şeyden bahsetmiyoruz. Derde deva olduğu gibi sorun da çıkarabiliyor. Özellikle ülkemiz antibiyotik konusunda maalesef en önde gelen ülkelerden biri. Yeni yetişen nesle acaba sonrasında neler bırakabileceğiz bu çok büyük bir soru işareti. Şu an kullanılan antibiyotik çeşidi ve sayısı oldukça yüksek.

Önümüzdeki 25-30 yıl içerisinde de yeni antibiyotik oluşturulamayacağı konusunda da bir gözlem var. Bundan sonrası gerçekten felaket gibi bir şey. Biz halkımızın da bu konudaki hassasiyetini arttırmak istiyoruz. Örneğin ben çocuk doktoruyum. Bir çocuğa ilaç verirken enine boyuna düşünmek lazım. Yarın bir gün ne olacak. Bu ilaç ne kadar etkili olabilecek. Artık günümüzde bunları çözebilecek çeşitli yöntemler var. Mesela hastanelerimizde hızlı tanı testi diye bir test uyguluyoruz. Bunu bir kaç aydır uyguluyoruz, bu sayede antibiyotik kullanımında belli bir azalma var. Bizim beklentimiz daha yüksek. Doğru ilacı, doğru kişiye, doğru dozda kullanmak gerçekten çok önemli. Bu konuda elimizden geldiğince uğraşıyoruz. Hastanelerimizde çalışmalar sürüyor.” şeklinde konuştu.



“5 DAKİKADA SONUÇ ALINABİLİYOR”

Son olarak konuşan Halk Sağlığı Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz da, sağlıkta ayrışmanın mümkün olmadığını ve mücadele ederken hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yavuzyılmaz, Sağlık Bakanlığı’nın politikası gereği hedeflerinin antibiyotiği azaltmak olduğunu belirterek; “Bizim ilimizde 330 tane aile hekimimiz var. İnsanların özellikle üst solunum yolu dediğimiz boğaz enfeksiyonlarında bir sürüntü alıp hemen 5 dakika içerisinde sonucunu alıyoruz ve bu sonuca göre bu hastaya antibiyotik vermemiz gerekiyor mu, gerekmiyor mu bunu görme şansımız var. Bu bizim elimizi çok güçlendiriyor. Şüphede kaldığımız yada endişe duyduğumuz vakka da hemen 5 dakika içinde bu bakteriyel midir viral midir anlayabiliyoruz. 10 hastamızdan 2 tane yada 3 tanesinin gerçekten antibiyotik ihtiyacı oluyor, bunu sağlamaya çalışıyoruz. Bizim ilimiz Türkiye’deki antibiyotik ortalaması reçete başına %30’larda, ama bu bizim ilimizde %24-25’lerde Biz bu anlamda Türkiye’de iyi durumda olan bir iliz. Ama maalesef Dünya ölçeğine göre yükseğiz.

Elimizdeki silahları düzgün kullanmamız lazım. Sineğe top mermisi atmamamız lazım. Bizim maalesef böyle bir yaklaşımımız oluyor. Çok basit antibiyotiklerle ya da hiç antibiyotik kullanmadan geçireceğimiz sıkıntıları en güçlü antibiyotiklerle, gerek hekim tarafından gerek hastalarımız tarafından böyle bir yaklaşımımız oluyor. İşte biz bu farkındalığı oluşturmak istiyoruz. Artık eczanelerimize gidip bana antibiyotik verin dediğinizde alamıyorsunuz, çünkü bir hekimin reçetesi isteniyor. Bunlar güzel gelişmeler. İnşallah sonuçlarıyla daha sağlıklı, antibiyotiğin ihtiyaca göre kullanıldığı günlere ulaşırız.” dedi.