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30 AÄŸustos 2017
GÃ¼ncel

30 AÄžUSTOS ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

TÃ¼m okurlarÄ±mÄ±zÄ±n, AydÄ±nlÄ± hemÅŸehrilerimizin ve TÃ¼rk milletinin 30 AÄŸustos Zafer BayramÄ±’nÄ± kutlarÄ±z.

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  "YEREL Ä°DARELER TAÅžIN ALTINA ELÄ°NÄ° KOYMALIDIRLAR"
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