15 TEMMUZ’UN DİRENEN MANŞETLERİ KİTAPLAŞTI

Basın İlan Kurumu (BİK), Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen ve aziz milletimizin kararlı duruşuyla engellenen 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ülke genelinde yayınlanan yaygın ve ulusal gazetelerin birinci sayfalarını “15 Temmuz ve Manşetler” adlı prestij eserde bir araya getirdi.

Türkiye bundan bir yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri’nin içerisine sızarak Mehmetçik üniforması giymiş hainlerin ve onların sivil uzantılarının hain teşebbüsü, milletimizin ve güvenlik güçlerimizin benzeri görülmemiş kahramanlıklarıyla önlendi. Türk basın tarihinde ilk kez gazetelerimiz, televizyonlarımız, radyolarımız ve internet haber sitelerinin tamamı yekvücut olup, darbenin karsında yer aldı, püskürtülmesinde önemli rol üstlendi. Milletinin, demokrasinin ve ülkesinin geleceğine sahip çıktı.

Gece boyu yaşanan onca olumsuzluğa rağmen gazeteler, satış tereklerindeki yerini aldı. 15 Temmuz Destanı, Millet Püskürttü, Cuntanın Sonu, Bu Zafer Bizim, Ülke ve Millet Kazandı, Darbeciler Başarılı Olamaz, Türkiye Kırmızı Beyaz Oldu, Başaramazsınız, Yaşasın Demokrasi, FETÖ’cü Darbeye Milli İrade Tokadı, Cumhuriyet ve Demokrasi Kazandı, Demokrasiden Dönüş Yok, Millet Devlete El Koydu, İnadına Demokrasi manşetleri yaşanan destanı anlattı.

Kanlı darbe girişiminin birinci yıldönümünde ülke genelinde yayınlanan 31 yaygın ve 478 yerel gazetenin, 16-17-18 Temmuz 2016 tarihli; zaferin habercisi, Türk basının yüz akı olarak basın tarihine adını yazdıracak evsaftaki birinci sayfaları (kapak sayfaları) “15 Temmuz ve Manşetler” ismiyle kitaplaşarak Basın İlan Kurumu Yayınları’ndan çıktı.

Gelecek nesillere bugünleri daima zihinlerinde canlı tutmalarına katkı olmak üzere tarihi bir vesika bırakmak amacıyla hazırlatılan esere Kurumun web sitesindeki www.bik.gov.tr/15temmuzvemansetler adresinden online olarak ulaşmak da mümkün olacak.

(HABER MERKEZİ)