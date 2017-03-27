YÃ¶rÃ¼kler Germencikâ€™te BuluÅŸtu

Germencik YÃ¶rÃ¼kler KÃ¼ltÃ¼r, DayanÄ±ÅŸma ve yardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan ve Germencik Belediye BaÅŸkanÄ± Ãœmmet AkÄ±nâ€™Ä±n katkÄ±larÄ± ile dÃ¼zenlenen Germencik YÃ¶rÃ¼k ÅženliÄŸi bu yÄ±l ilk kez yapÄ±ldÄ±.

Åženlikler, 26 Mart Cumartesi gÃ¼nÃ¼ saat 19:00â€™da Bursa KeleÅŸ KÄ±na Gecesinin gÃ¶sterisi ile baÅŸlayÄ±p, 26 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ Ahmet Åžafak Konseri ile sona erdi.

Åženliklerde YÃ¶rÃ¼k kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra YÃ¶rÃ¼klerin yaÅŸam tarzlarÄ± da Germenciklilere anlatÄ±ldÄ±. Cumartesi gecesi yapÄ±lan etkinlikte, KÄ±na gecesi sonrasÄ± halk oyunlarÄ± ekipleri sahne aldÄ±. Bursa Keles kÄ±na gecesi ekibinin gÃ¶sterisinin ardÄ±ndan yakÄ±lan YÃ¶rÃ¼k ateÅŸi ile ÅŸenlikler baÅŸladÄ±. Pazar sabahÄ± Ata sporu AtlÄ± cirit gÃ¶sterisinin ardÄ±ndan kortej yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ ile devam eden ÅŸenliklerde, KatÄ±lÄ±m oldukÃ§a yoÄŸundu.

YÃ¶rÃ¼klere Ã¶zgÃ¼ oyunlarla Ãœlkemizin Ã§eÅŸitli illerinden gelen sanatÃ§Ä±lar ve yÃ¶rÃ¼kler doyasÄ±ya eÄŸlenirken, ÅŸenliklerin sonunda Ahmet Åžafak konseri ile 1. Germencik YÃ¶rÃ¼k Åženlikleri son bulmuÅŸ oldu. Germencik Belediye BaÅŸkanÄ± Ãœmmet AkÄ±nâ€™a katkÄ±larÄ±ndan dolayÄ± teÅŸekkÃ¼rlerini ileten Germencik YÃ¶rÃ¼kler DerneÄŸi baÅŸkanÄ± Cemil Ã–zden â€˜â€™Her zaman bizlerle olan ve yardÄ±mÄ±nÄ± her fÄ±rsatta gÃ¶steren BaÅŸkanÄ±mÄ±za teÅŸekkÃ¼r ediyoruz. Bu yÄ±l ilk defa burada beraber olduk. Her yÄ±l tekrarÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmek istiyoruz. Sizleri burada misafir etmek bizim iÃ§in de Ã§ok Ã¶nemliydi. AyaklarÄ±nÄ±za saÄŸlÄ±kâ€™â€™ dedi.

BaÅŸkan AkÄ±n â€˜â€™Bundan bÃ¶yle her yÄ±l burada sizlerle bu ÅŸenliklerimizi gerÃ§ekleÅŸtirmek istiyoruz. YÃ¶rÃ¼klerimizi Germencikâ€™te misafir etmek bizleri onurlandÄ±rdÄ±. YÃ¶rÃ¼k kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ burada herkese gÃ¶stermek istiyoruz ve her yÄ±l bu etkinliÄŸimizi gerÃ§ekleÅŸtirmek iÃ§in kollarÄ± sÄ±vadÄ±k. Organizasyonda emeÄŸi geÃ§en herkese teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Biz Ã¼zerimize dÃ¼ÅŸeni yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Bundan sonra da ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceÄŸiz. YÃ¶rÃ¼k ÅŸenlikleri Germencikâ€™e hayÄ±rlÄ± olsun” dedi

Åženliklere Ak Parti AydÄ±n Millet vekili Mehmet Erdem, Abdurrahman Ã–Z, MHP AydÄ±n Milletvekili Deniz Depboylu, MHP AydÄ±n il BaÅŸkanÄ± Burak Pehlivan ve il yÃ¶netiminin yanÄ± sÄ±ra, Nazilli Belediye BaÅŸkanÄ± Haluk AlÄ±cÄ±k ve Ä°ncirliova Belediye BaÅŸkanÄ± GÃ¼rÅŸat Kale de katÄ±ldÄ±. (Ä°HA)