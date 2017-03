YÃ¶rÃ¼kler Germencikâ€™te BuluÅŸtu

Germencik Yörükler Kültür, Dayanışma ve yardımlaşma Derneği tarafından hazırlanan ve Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın’ın katkıları ile düzenlenen Germencik Yörük Şenliği bu yıl ilk kez yapıldı.

Şenlikler, 26 Mart Cumartesi günü saat 19:00’da Bursa Keleş Kına Gecesinin gösterisi ile başlayıp, 26 Mart Pazar günü Ahmet Şafak Konseri ile sona erdi.

Şenliklerde Yörük kültürünün tanıtımının yanı sıra Yörüklerin yaşam tarzları da Germenciklilere anlatıldı. Cumartesi gecesi yapılan etkinlikte, Kına gecesi sonrası halk oyunları ekipleri sahne aldı. Bursa Keles kına gecesi ekibinin gösterisinin ardından yakılan Yörük ateşi ile şenlikler başladı. Pazar sabahı Ata sporu Atlı cirit gösterisinin ardından kortej yürüyüşü ile devam eden şenliklerde, Katılım oldukça yoğundu.

Yörüklere özgü oyunlarla Ülkemizin çeşitli illerinden gelen sanatçılar ve yörükler doyasıya eğlenirken, şenliklerin sonunda Ahmet Şafak konseri ile 1. Germencik Yörük Şenlikleri son bulmuş oldu. Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın’a katkılarından dolayı teşekkürlerini ileten Germencik Yörükler Derneği başkanı Cemil Özden ‘’Her zaman bizlerle olan ve yardımını her fırsatta gösteren Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu yıl ilk defa burada beraber olduk. Her yıl tekrarını gerçekleştirmek istiyoruz. Sizleri burada misafir etmek bizim için de çok önemliydi. Ayaklarınıza sağlık’’ dedi.

Başkan Akın ‘’Bundan böyle her yıl burada sizlerle bu şenliklerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Yörüklerimizi Germencik’te misafir etmek bizleri onurlandırdı. Yörük kültürünü burada herkese göstermek istiyoruz ve her yıl bu etkinliğimizi gerçekleştirmek için kolları sıvadık. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz üzerimize düşeni yapmaya çalıştık. Bundan sonra da ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Yörük şenlikleri Germencik’e hayırlı olsun” dedi

Şenliklere Ak Parti Aydın Millet vekili Mehmet Erdem, Abdurrahman ÖZ, MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, MHP Aydın il Başkanı Burak Pehlivan ve il yönetiminin yanı sıra, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ve İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale de katıldı. (İHA)